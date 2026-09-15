La guerra con Irán provoca escasez de municiones en EE.UU., según informe del Pentágono

FOTO: La guerra con Irán generó una "escasez" de municiones en Estados Unidos.

Buenos Aires, 15 de septiembre (NA) -- La guerra con Irán ha llevado a una notable disminución en las reservas de municiones de Estados Unidos y ha generado desafíos significativos para su reposición, según un reciente informe del inspector general del Departamento de Defensa.

Este organismo de control independiente ha alertado sobre la existencia de "déficits estratégicos" en los arsenales, revelando además problemas dentro de la industria militar que dificultan la recuperación de los niveles de stock, según lo publicado por la BBC y corroborado por la Agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo con el documento, durante el periodo comprendido entre febrero y junio, Estados Unidos invirtió más de 22.000 millones de dólares en municiones. El gasto total asociado al conflicto alcanzó los 33.400 millones de dólares entre el 28 de febrero y el 30 de junio. A esta cifra se añaden pérdidas de equipamiento que rondan los 3.700 millones de dólares y otros 7.400 millones en gastos adicionales.

El informe también señala la existencia de "cuellos de botella en la base industrial" que complican el proceso de reabastecimiento. Durante las operaciones militares contra Irán, las fuerzas estadounidenses han utilizado grandes cantidades de sistemas de ataque de largo alcance, así como defensas aéreas y antimisiles. Entre las pérdidas de equipamiento, se encuentran cuatro cazas F-15E, un avión F-35 y 30 drones MQ-9, destruidos en diferentes circunstancias.

La advertencia emitida por el inspector general contrasta con las afirmaciones de Donald Trump, quien ha sostenido en diversas ocasiones que las reservas estadounidenses eran "prácticamente ilimitadas", descalificando las versiones sobre una posible escasez. Asimismo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, había rechazado públicamente esos informes.

En respuesta a esta situación, el organismo de control ha indicado que el Pentágono está trabajando para acelerar los procesos de adquisición y reducir los tiempos de producción con el fin de restaurar las reservas y estar preparado ante futuras contingencias.