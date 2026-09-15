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Panorama Federal

Mendoza lanza aplicación para alertas tempranas sobre contingencias climáticas por superniño

La provincia de Mendoza presenta una aplicación que emitirá alertas tempranas sobre el fenómeno del superniño y sus tormentas. José Hortz detalla la iniciativa.

15/09/2026 | 15:29Redacción Cadena 3

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  1.

    Audio. Mendoza lanza aplicación para alertas tempranas sobre contingencias climáticas por superniño

    Panorama Federal

    Episodios

La provincia de Mendoza lanzó una aplicación especial que emitirá alertas tempranas respecto a contingencias climáticas. El objetivo es anticiparse a las fuertes tormentas que se aguardan por el fenómeno del superniño.

Así lo indicó José Hortz, titular del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria: "Quiero contar que del gobierno de la provincia de Mendoza hay una aplicación que se llama Mendoza por mí y esa aplicación va a estar trabajando sobre el niño y va a estar dando alertas".

Informe de Facundo Di María

Lectura rápida

¿Qué se lanzó en Mendoza? Se lanzó una aplicación especial para emitir alertas tempranas sobre contingencias climáticas.

¿Quién lo anunció? El anuncio fue realizado por José Hortz, titular del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria.

¿Cuándo se lanzará? La aplicación ya fue lanzada, aunque no se especifica una fecha exacta.

¿Dónde se implementará? La aplicación se implementará en la provincia de Mendoza.

¿Por qué se creó la aplicación? Se creó para anticiparse a las fuertes tormentas que se esperan por el fenómeno del superniño.

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La otra mirada

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La mesa de café

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La quinta pata del gato

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3x1=4

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