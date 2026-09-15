Cadena 3 Motor: En el YouTube de C3, la Copa de Oro de TC arrancó con nieve. ¿Sigue el WRC en Chile?

Con los micrófonos de la Cadena 3 Argentina en San Luis te contamos el inesperado comienzo de la Copa de Oro 2026 del Turismo Carretera con nieve durante la jornada de clasificación y un domingo frío pero a pleno en el que Mariano Werner 'picó en punta' ganando con su Ford Mustang blanco.

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Marcelo Ingaramo y Marcelo Cammisa nos dejan el análisis más completo del play-off que se puso en marcha en condiciones difíciles y que los tuvo como testigos directos en el Autódromo Rosendo Hernández -4.500 mts.-.

Cadena 3 Motor sumó a sus producciones radiales y de redes, su nuevo espacio en la familia de contenidos del Canal Oficial de Cadena 3 Argentina en YouTube. Un especial de 22' minutos lleno de automovilismo que encontrarás todos los martes entre las propuestas audiovisuales de la Gran Cadena Federal para informarte y escuchar opiniones profesionales.

En esta entrega, también te dejamos la mejor información del paso del FIA WRC por Sudamérica, con un informe de nuestra corresponsal Agustina Vivanco sobre el impresionante impacto económico del rally en Paraguay y con la información caliente sobre la posible renovación chilena, con los datos siempre en punta de Ingaramo.

No nos pasa desapercibido el gran momento de Kimi Antonelli que volvió a ganar en la F1 con Mercedes en la inauguración del 'Madring' -5.416 mts.-, el domingo. Ni la notable labor de nuestro Franco Colapinto que puso 7° su modesto Alpine.

En suma, no dejamos de buscar manera de que siempre tengas la mejor y más oportuna información del automovilismo. Otra de las grandes pasiones de todos los argentinos.

Cadena 3 Motor, fotografías, capturas, vídeos: Equipo Audiovisual C3 -Marcos Villagra, Martín Yori y Juan Pablo Brino-