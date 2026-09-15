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Central se prepara para recibir al "Bicho", pero ya piensa en Estudiantes

El próximo domingo, el equipo enfrentará a Argentinos Juniors, y el sábado 26 por la Supercopa ante Estudiantes de La Plata en Santiago del Estero, en un partido que vale un título.      

15/09/2026 | 18:37Redacción Cadena 3

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Con gol de Di María, Rosario Central venció a Tigre y se acercó a la cima de la Zona B del Torneo Clausura.

FOTO: Con gol de Di María, Rosario Central venció a Tigre y se acercó a la cima de la Zona B del Torneo Clausura.

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    Audio. Marcelo Lamberti y la actualidad de Rosario Central.

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Marcelo Lamberti Por Marcelo Lamberti

El Canalla recibe el domingo a Argentinos Juniors y el sábado 26 visita a Estudiantes en Santiago del Estero, en un duelo que se adelantó una hora y finalmente se jugará a las 16. Mientras tanto, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de Ángel Di María, Gaspar Duarte y Julián Fernández.

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Central atraviesa una semana de trabajo intenso con dos compromisos fundamentales por delante. El próximo domingo, el equipo enfrentará a Argentinos Juniors, y el sábado 26 visitará a Estudiantes de La Plata en Santiago del Estero, en un partido que se adelantó una hora y que finalmente se disputará a partir de las 16.

La preparación del Canalla combina varios frentes. Desde lo futbolístico, el cuerpo técnico apunta a la recuperación física de un plantel que viene acumulando minutos, pero también a resolver las dudas que generan algunas situaciones individuales.

Uno de los temas que más atención concentra es la pubalgia de Ángel Di María. El rosarino alterna entre la presencia y la ausencia, y en el club saben que habrá que ir evaluándolo partido a partido para determinar cómo responde. En paralelo, se sigue de cerca la evolución de Gaspar Duarte, que ya sumó minutos en el banco de suplentes, y la situación de Julián Fernández.

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En cuanto a lo estrictamente futbolístico, también aparece la incógnita sobre qué pasará con Alan Rodríguez y si el entrenador probará una variante distinta en la formación.

Lo cierto es que Central se juega muchísimo en estos dos encuentros. Por un lado, el duelo ante Argentinos es clave pensando en el campeonato anual y en la clasificación a los play-offs. Por el otro, la visita a Estudiantes en Santiago del Estero representa una nueva oportunidad de sumar en la recta final de la temporada.

Por ahora, los hinchas esperan novedades: las entradas para el partido del sábado 26 todavía no salieron a la venta.

Lectura rápida

¿Qué eventos enfrenta Central?
Central se enfrenta a Argentinos Juniors y Estudiantes de La Plata en Santiago del Estero.

¿Quiénes son los jugadores en evaluación?
Los jugadores en evaluación son Ángel Di María, Gaspar Duarte y Julián Fernández.

¿Cuándo se jugará el partido contra Estudiantes?
El partido contra Estudiantes se jugará el sábado 26 a las 16 horas.

¿Por qué son importantes estos partidos para Central?
Estos partidos son cruciales para la clasificación a los play-offs y el campeonato anual.

¿Qué esperan los hinchas respecto a las entradas?
Los hinchas esperan novedades, ya que las entradas para el partido del sábado 26 aún no han salido a la venta.

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