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¿Cuándo fue la última vez que Instituto le ganó a Talleres en Alta Córdoba?

El 4 de mayo de 2009, con gol de Faurlin, la Gloria le ganaba a la "T" de local por 1 a 0, siendo esa la última victoria en su cancha ante el albiazul.

15/09/2026 | 18:14Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Faurlin, autor del gol de la última victoria de Instituto en Alta Córdoba

FOTO: Faurlin, autor del gol de la última victoria de Instituto en Alta Córdoba

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Gabriel Rodríguez Por Gabriel Rodríguez

Instituto recibirá a Talleres este sábado en el Monumental de Alta Córdoba en uno de los clásicos de la ciudad de Córdoba.

El dato en cuestión es que no le puede ganar en esa cancha desde hace 17 años.

En efecto, la última victoria de la Gloria, ante la “T”, en su cancha fue el 4 de mayo de 2009, cuando lo superó 1-0 con gol de Alejandro Faurlin en la Primera B Nacional.

Luego la “T” se fue al Argentino “A” y cuando volvió, se enfrentaron en el Monumental en la fecha 33 de la B Nacional, empatando 1-1.

Talleres descendió otra vez, en este caso al Torneo Federal “A” y regresó dos años después. En el certamen corto de 2016 de la B Nacional, fue campeón invicto y el choque con la Gloria se produjo en el Mario Kempes.

Y no volvieron a verse las caras hasta que Instituto ascendió en 2022. En la Liga 2023, Alta Córdoba vio cómo se floreó Talleres con un 3-0 y cortándole una impresionante racha sin perder de local de 28 partidos.

El derrotero en la máxima categoría, los vio enfrentarse varias veces más, pero sólo uno de ellos en cancha de Instituto: el 16 de noviembre de 2025 por el Torneo Clausura, empatando 0-0.

Por lo que este sábado se presenta como la gran oportunidad de los albirrojos de volver a imponerse ante Talleres.

INSTITUTO LOCAL

Haciendo de local la Gloria, por torneos de AFA se enfrentaron 18 veces, con 8 triunfos de Instituto, 6 de Talleres y 4 empates.

Lectura rápida

¿Qué equipo recibirá a Talleres?
Instituto recibirá a Talleres este sábado en el Monumental de Alta Córdoba.

¿Cuánto tiempo lleva Instituto sin ganar en su cancha?
Instituto no le gana a Talleres en su cancha desde hace 17 años.

¿Cuándo fue la última victoria de Instituto ante Talleres en su cancha?
La última victoria fue el 4 de mayo de 2009 con un gol de Alejandro Faurlin.

¿Cuántas veces se han enfrentado en torneos de AFA?
Se han enfrentado 18 veces, con 8 triunfos de Instituto, 6 de Talleres y 4 empates.

¿Cuál es la situación actual de Instituto en la Liga 2023?
En la Liga 2023, Instituto perdió ante Talleres 3-0, rompiendo una racha de 28 partidos sin perder de local.

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