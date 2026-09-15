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Talleres confirmó que cobrará "Día del Club" en el clásico ante Belgrano

Así lo comunicó la directiva de la "T" en un comunicado. Habrá solo público albiazul. Conocé el detalle de los precios.

15/09/2026 | 16:13Redacción Cadena 3

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FOTO: Sólo hinchas de la "T" en el clásico de octubre

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Talleres confirmó que el partido ante Belgrano, previsto para el 4 de octubre en el Mario Alberto Kempes, se disputará únicamente con público local.

La decisión se mantiene pese al pedido de la dirigencia celeste para contar con la Popular Artime y disponer de entradas para sus hinchas.

Además, el encuentro será considerado “Día del Club”, por lo que los socios de de la “T” deberán abonar el adicional correspondiente para ingresar al estadio:

* Popular Willington y Sur: $12.000

* Platea Gasparini: $19.000

* Platea Ardiles: $23.000

* Palcos: $30.000

* Menores: No abonan

Lectura rápida

¿Qué partido se confirmó? El partido entre Talleres y #Belgrano se confirmó para el 4 de octubre.

¿Quiénes jugarán el partido? El partido será entre Talleres y #Belgrano.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro? El encuentro se disputará en el Mario Alberto Kempes.

¿Cómo será el ingreso al estadio? Solo podrán ingresar los hinchas locales y deberán abonar un adicional según la ubicación.

¿Por qué se considera "Día del Club"? Se considera "Día del Club" porque los socios de la T deben pagar un adicional para ingresar al estadio.

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