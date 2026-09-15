Talleres confirmó que cobrará "Día del Club" en el clásico ante Belgrano

FOTO: Sólo hinchas de la "T" en el clásico de octubre

Talleres confirmó que el partido ante Belgrano, previsto para el 4 de octubre en el Mario Alberto Kempes, se disputará únicamente con público local.

La decisión se mantiene pese al pedido de la dirigencia celeste para contar con la Popular Artime y disponer de entradas para sus hinchas.

Además, el encuentro será considerado “Día del Club”, por lo que los socios de de la “T” deberán abonar el adicional correspondiente para ingresar al estadio:

* Popular Willington y Sur: $12.000

* Platea Gasparini: $19.000

* Platea Ardiles: $23.000

* Palcos: $30.000

* Menores: No abonan