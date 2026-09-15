Emotivo homenaje a Michael J. Fox en los Emmy 2026: recibió el Premio Humanitario Bob Hope

Buenos Aires, 15 septiembre (NA) -- En la edición 2026 de los Premios Emmy, el actor Michael J. Fox, famoso por su papel de Marty McFly en la icónica película Volver al futuro, recibió un homenaje por su destacada labor humanitaria. Este reconocimiento fue otorgado en el marco de su lucha contra el Parkinson, una enfermedad que enfrenta desde hace años.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, Michael J. Fox fue galardonado con el Premio Humanitario Bob Hope en reconocimiento a su trayectoria y su compromiso con la investigación para encontrar una cura para esta enfermedad, labor que realiza a través de la Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research (MJFF), la principal organización sin fines de lucro dedicada a financiar estudios sobre el Parkinson. Esta fundación fue creada por el actor en el año 2000.

Al recibir el premio, Michael J. Fox subió al escenario y expresó su agradecimiento, dedicando unas emotivas palabras al comediante Bob Hope, cuya labor humanitaria lo inspiró a lo largo de su carrera. "Mis padres nacieron durante la Gran Depresión, en plena Segunda Guerra Mundial. Para ellos, Bob era más que un artista, fue un defensor desinteresado de los soldados y de las familias militares como la mía durante décadas. En Navidad, Acción de Gracias y otras festividades en las que podría haber estado celebrando con su familia, se presentaba para apoyar a las tropas en Berlín, Saigón y Oriente Medio, con una pata de pavo, un palo de golf y, si tenías suerte, con Lola Falana. Él encarnaba todo aquello en lo que llegué a creer años después", resaltó.

En su discurso, Michael J. Fox también reflexionó sobre su experiencia personal y cómo el apoyo que recibió durante su lucha contra el Parkinson lo llevó a fundar su organización. "Cuando las cosas se ponen difíciles, uno se presenta, ayuda, y si además le añade un toque de alegría, mejor aún. No podía imaginar cómo estas lecciones resonarían en mi propia vida hasta finales de mis treinta, o casi finales de mis veintitantos, cuando mi esposa me ofreció un papel que yo buscaba. Al principio, mantuve en secreto mi diagnóstico de Parkinson. Me preocupaba que afectara mi trabajo y mi relación con el público", comentó.

A pesar de las dificultades, el actor destacó el apoyo incondicional de sus colegas y fans: "Me quedé asombrado por el apoyo de todos ustedes, me sentí muy animado y no había perdido mi esencia. No podían arrebatármela". Este respaldo lo motivó a trabajar incansablemente para ayudar a otros pacientes, afirmando: "Comprendí que aceptar esto no significaba que tuviera que rendirme. Simplemente, significaba hacer todo lo posible por todas las personas que viven con esta enfermedad. Así que me propuse defender las necesidades de los pacientes, recaudar fondos y desarrollar una cura".

Su dedicación ha permitido que la Michael J. Fox Foundation logre avances significativos en la investigación del Parkinson, beneficiando a muchos alrededor del mundo. "Encontré personas brillantes para liderar este esfuerzo conmigo y me comprometí a financiar la mejor ciencia del mundo. Estoy orgulloso del progreso que hemos logrado en beneficio de los pacientes con Parkinson y sus familias, a medida que nos acercamos a la erradicación definitiva de esta enfermedad", añadió.

Finalmente, Michael J. Fox expresó su gratitud hacia todos los que apoyan su causa: "Estoy profundamente agradecido a nuestro personal, donantes, investigadores y, sobre todo, a la comunidad de pacientes que hacen posible nuestro trabajo en la Fundación Michael J. Fox". También dedicó unas sentidas palabras a su familia, reconociendo el sacrificio y amor de su esposa Tracy, así como el apoyo de sus hijos y familiares en Canadá.