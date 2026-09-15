Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este martes 15 de septiembre

Este martes 15 de septiembre, el clima en Mendoza se caracteriza por un cielo despejado y temperaturas agradables. La mínima registrada es de 9° y la máxima alcanzará los 20°. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, gracias a la baja humedad y la buena visibilidad.

En cuanto a las condiciones actuales, la temperatura es de 18° con una sensación térmica de 17°. La humedad se sitúa en un 36%, lo que contribuye a un ambiente seco y confortable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 3.6 m/s desde el sureste, lo que no representa un inconveniente para las actividades diarias.

Para el día de hoy, se prevé que las temperaturas oscilen entre los 9° y 20°. La combinación de un cielo despejado, baja humedad y viento suave promete un día agradable para los mendocinos. No se esperan lluvias, lo que permite disfrutar de un clima estable y propicio para salir.

En el pronóstico extendido, los próximos días también se presentan favorables. Para el miércoles 16 de septiembre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 21°, manteniendo el cielo despejado. El jueves 17, las temperaturas aumentan, con mínimas de 13° y máximas de 23°, aunque se prevén algunas nubes. El viernes 18, el clima seguirá en ascenso, con mínimas de 15° y máximas de 26°, y el fin de semana se espera que las temperaturas continúen subiendo, alcanzando hasta 29° el domingo.