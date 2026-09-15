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Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este martes 15 de septiembre

Este martes 15 de septiembre, Rosario presenta un clima agradable con temperaturas que oscilan entre 9° y 23°. El cielo se mantendrá mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre.

15/09/2026 | 12:11Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 15 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de nubes dispersas, con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica se sitúa en 20°, con una humedad del 39%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4.63 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica es de 1020 hPa.

El clima hoy martes 15 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 23°. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, con un cielo mayormente despejado. La humedad se mantendrá en niveles bajos, lo que contribuirá a una sensación de confort. El viento será leve, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentan con un clima favorable. El miércoles 16 de septiembre, la mínima será de 10° y la máxima de 26°, con cielo despejado. El jueves 17, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 24°, con nubes cubriendo el cielo. Para el viernes 18, la mínima será de 14° y la máxima de 29°, con nubes rotas. Finalmente, el sábado 19, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 30°, con cielo despejado.

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