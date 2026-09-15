Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este martes 15 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo completamente despejado, con una temperatura de 17°. La sensación térmica es de 16°, con una humedad del 55%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el sur, y la presión atmosférica se encuentra en 1021 hPa.

El clima hoy martes 15 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 7° y una máxima de 23°. Las condiciones de viento y humedad son favorables, con un viento suave que no superará los 3 m/s. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentarán con variaciones en las temperaturas. El miércoles 16 de septiembre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 26°, con cielo despejado. Para el jueves 17, la mínima será de 14° y la máxima de 26°, con nubes cubriendo el cielo. El viernes 18, se espera un aumento en las temperaturas, con una mínima de 16° y una máxima de 29°, manteniendo el cielo nublado. El fin de semana, el sábado 19, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 31°, con cielo despejado, y el domingo 20, una mínima de 19° y una máxima de 33°, también con cielo despejado.