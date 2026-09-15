FOTO: Aumenta a $40 millones la recompensa por datos sobre Lian Flores, desaparecido en Córdoba

Buenos Aires, 15 de septiembre (NA) – La provincia de Córdoba ha decidido aumentar a $40 millones la recompensa destinada a quienes puedan proporcionar información sobre la desaparición de Lian Flores, un niño de 3 años que fue visto por última vez el 22 de febrero de 2025 en Ballesteros Sud.

Este nuevo monto fue oficializado a través de la Resolución N°260 del Boletín Oficial provincial, la cual establece que la recompensa será otorgada a cualquier persona que ofrezca datos o información veraz y creíble a las autoridades policiales y judiciales, que sean útiles para localizar al menor Lian Gael Flores Soraide.

En mayo de este año, se implementó otra medida en la investigación cuando se actualizó la imagen de difusión del pequeño utilizando Inteligencia Artificial. Esta acción se llevó a cabo para reflejar con mayor precisión su evolución física desde la fecha de su desaparición.

La nueva imagen resalta las características físicas del niño: piel trigueña, cabello corto y oscuro, ojos oscuros y una altura aproximada de 0,90 metros al momento de su desaparición.

Hasta el momento, la investigación no ha logrado identificar sospechosos ni ha desarrollado hipótesis concretas sobre el paradero de Lian. La familia del niño mantiene la creencia de que alguien conocido se lo llevó, aunque hasta ahora no hay evidencias que respalden esta teoría.

El Alerta Sofía sigue en vigor, y las autoridades solicitan a cualquier persona que tenga información relevante que se comunique de inmediato al 134 (Sistema Federal de Búsqueda), al 911 de la Policía de Córdoba o al 03537-450000 (interno 52801) de la Unidad Judicial de Bell Ville.