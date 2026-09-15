Copa Sudamericana: Boca y San Pablo se enfrentan en un duelo con historia

Buenos Aires, 15 septiembre (NA) -- Boca visitará este martes al San Pablo de Brasil, en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en un encuentro que promete ser un capítulo más en la rica historia entre estos dos gigantes del fútbol sudamericano.

El historial entre ambos equipos muestra un leve dominio de Boca, que ha ganado seis partidos, mientras que San Pablo ha conseguido la victoria en cuatro ocasiones, y han empatado en tres. Este cruce se presenta como una oportunidad para que el conjunto argentino reafirme su ventaja.

Los primeros encuentros entre estos equipos tuvieron lugar en las semifinales de la Copa de Oro de la Conmebol en 1993. En el primer partido, Boca ganó 1-0, y en el segundo, logró un empate 1-1, lo que le permitió avanzar a la final.

Posteriormente, se enfrentaron en las Supercopas de 1994 y 1995. En la primera, Boca se coronó campeón al vencer 2-1 en el global, mientras que en la segunda, San Pablo se llevó el título con un 3-2.

Cuatro años más tarde, en 1999, ambos equipos se encontraron nuevamente en la fase de grupos de la Copa Mercosur. En este torneo, Boca se impuso con un contundente 5-1 en su estadio, mientras que el segundo partido terminó en empate 1-1 en el Morumbí.

El siguiente cruce se dio en la Recopa Sudamericana de 2006, donde Boca avanzó tras ganar 2-1 como local y empatar 2-2 en Brasil, con un global de 4-3.

Sin embargo, San Pablo tomó venganza en 2007, eliminando a Boca en los octavos de final de la Copa Sudamericana. A pesar de que la serie terminó 2-2, el equipo brasileño avanzó por un gol anotado en condición de visitante.

El último enfrentamiento tuvo lugar el martes pasado, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde Boca se impuso 1-0, lo que les da una ligera ventaja para el partido de esta noche.