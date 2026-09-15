López Gagliasso fue condenado a 16 años, la pena más alta por un siniestro vial en Santa Fe
El joven está acusado por las muertes de las cordobesas Tania Gandolfi y su hija Agustina García, ocurridas en enero de 2025. El tribunal también fijó una década de inhabilitación para conducir y los fundamentos se conocerán dentro de diez días.
15/09/2026 | 13:01Redacción Cadena 3
FOTO: Agustín David López Gagliasso, de 21 años, único imputado por la tragedia ocurrida en 2025.
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Audio. Tragedia vial en la costanera: este mediodía se conocerá el veredicto contra López Gagliasso
Cadena 3 Rosario
El tribunal condenó por unanimidad a López Gagliasso a 16 años de prisión y 10 años de inhabilitación para manejar por el doble homicidio simple con dolo eventual en la tragedia de la costanera de Rosario. Las tres juezas dieron a conocer la calificación y la pena, aunque los fundamentos serán difundidos dentro de diez días.
La fiscal Valeria Piazza Iglesias había solicitado 18 años de prisión y 10 de inhabilitación. Tras conocer la sentencia, la fiscal Ana Agú valoró la resolución y sostuvo que los 16 años constituyen una pena “casi asimilable” a casos de dolo directo. “Logramos probar todo a lo largo del proceso”, afirmó.
Agú aseguró además que se trata de la condena más alta de la provincia y se animó a señalar que podría ser también la mayor a nivel nacional por un siniestro vial. Como antecedente, mencionó un caso ocurrido en Mendoza, donde un conductor de micro fue condenado a 22 años luego de la muerte de 22 personas.
López Gagliasso permanece detenido en la cárcel de Piñero desde el día del hecho, cuando quedó en prisión preventiva. Con la sentencia, esa situación se transforma en una condena efectiva. Además, deberá cumplir los 10 años de inhabilitación para conducir una vez que recupere su libertad.
La fiscal explicó que el plazo de inhabilitación solicitado es el máximo previsto por el Código Penal para este tipo de situaciones. También sostuvo que la resolución marca un precedente por el monto de la pena, mientras que en Rosario ya existen otros cuatro antecedentes de condenas por dolo eventual en siniestros viales.
Los fundamentos de la sentencia se conocerán dentro de diez días y permitirán saber por qué el tribunal fijó 16 años en lugar de los 18 solicitados por la Fiscalía. “Estamos frente a un dolo eventual, no a un dolo directo”, explicó Agú al referirse a la diferencia entre la calificación finalmente adoptada y el pedido de una pena mayor.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué se conocerá hoy? El veredicto del juicio oral contra Agustín López Gagliasso por la muerte de una madre y su hija.
¿Quién es el acusado? Agustín López Gagliasso, acusado de doble homicidio simple con dolo eventual.
¿Cuándo ocurrió la tragedia? En enero de 2025, en la costanera de Rosario.
¿Dónde tuvo lugar el incidente? En la costanera de Rosario, a la salida del túnel Arturo Illia.
¿Por qué es relevante el veredicto? Puede marcar un antecedente en delitos viales en Santa Fe, especialmente si la pena supera los 12 años.