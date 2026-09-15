López Gagliasso fue condenado a 16 años, la pena más alta por un siniestro vial en Santa Fe

El tribunal condenó por unanimidad a López Gagliasso a 16 años de prisión y 10 años de inhabilitación para manejar por el doble homicidio simple con dolo eventual en la tragedia de la costanera de Rosario. Las tres juezas dieron a conocer la calificación y la pena, aunque los fundamentos serán difundidos dentro de diez días.

La fiscal Valeria Piazza Iglesias había solicitado 18 años de prisión y 10 de inhabilitación. Tras conocer la sentencia, la fiscal Ana Agú valoró la resolución y sostuvo que los 16 años constituyen una pena “casi asimilable” a casos de dolo directo. “Logramos probar todo a lo largo del proceso”, afirmó.

Agú aseguró además que se trata de la condena más alta de la provincia y se animó a señalar que podría ser también la mayor a nivel nacional por un siniestro vial. Como antecedente, mencionó un caso ocurrido en Mendoza, donde un conductor de micro fue condenado a 22 años luego de la muerte de 22 personas.

López Gagliasso permanece detenido en la cárcel de Piñero desde el día del hecho, cuando quedó en prisión preventiva. Con la sentencia, esa situación se transforma en una condena efectiva. Además, deberá cumplir los 10 años de inhabilitación para conducir una vez que recupere su libertad.

La fiscal explicó que el plazo de inhabilitación solicitado es el máximo previsto por el Código Penal para este tipo de situaciones. También sostuvo que la resolución marca un precedente por el monto de la pena, mientras que en Rosario ya existen otros cuatro antecedentes de condenas por dolo eventual en siniestros viales.

Los fundamentos de la sentencia se conocerán dentro de diez días y permitirán saber por qué el tribunal fijó 16 años en lugar de los 18 solicitados por la Fiscalía. “Estamos frente a un dolo eventual, no a un dolo directo”, explicó Agú al referirse a la diferencia entre la calificación finalmente adoptada y el pedido de una pena mayor.



Informe de Fernando Carrafiello.