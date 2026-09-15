Ezequiel "Pocho" Lavezzi revela su lucha con la salud mental tras el retiro del fútbol

FOTO: El "Pocho" Lavezzi reveló que tuvo depresión luego de su retiro del fútbol y que aún se medica.

Buenos Aires, 15 de septiembre (NA) -- El exfutbolista Ezequiel "Pocho" Lavezzi se expresó sin tapujos acerca de su vida tras la finalización de su carrera deportiva. En una reciente entrevista con un medio italiano, abordó el desafío emocional que conlleva el retiro, afirmando que "El posfútbol es muy difícil. Te queda un vacío enorme que nada logra llenar".

Durante la conversación, Lavezzi no solo reflexionó sobre su trayectoria en el fútbol, sino que también compartió su experiencia personal con la salud mental. Reveló que enfrentó una profunda depresión que lo llevó a internarse en una clínica para recibir tratamiento. Afirmó: "Caí en una depresión fuerte y tuve que internarme en una clínica para tratarme. Sigo en tratamiento y tomando medicación".

El exjugador destacó la importancia de la familia en su proceso de recuperación, mencionando que el nacimiento de su hijo más pequeño le brindó la motivación necesaria para superar este oscuro periodo: "La familia y el nacimiento de mi hijo más chico me cambiaron la vida, me dieron la fuerza para recuperarme y volver a estar bien". Además, agradeció a compañeros del fútbol que se preocuparon por su bienestar, incluyendo a Lionel Messi, Sergio Agüero, Javier Mascherano y Paolo Cannavaro, quienes lo contactaron en momentos difíciles.

El exfutbolista subrayó la necesidad de hablar sobre la salud mental "con la cabeza en alto" y brindó un mensaje alentador a quienes atraviesan situaciones similares: "Se puede salir adelante con amor, humildad y ayuda familiar".

Estas declaraciones se producen en el contexto de un video que se volvió viral, generando preocupación por su estado de salud mental. En otra parte de la entrevista, Lavezzi habló sobre su decisión de finalizar su carrera en el fútbol asiático, revelando que aunque tuvo la opción de unirse al Chelsea, optó por una oferta en China que aseguraba el futuro económico de su familia. Aclaró: "Fui por dos años y terminé quedándome cuatro. La pasé muy bien allá con Mascherano y Gervinho".

Finalmente, el exjugador expresó su deseo de haber terminado su carrera en Rosario Central, pero lamentó que no lo contactaron a tiempo y que problemas personales con su exrepresentante afectaron su entusiasmo por el fútbol: "Pero no me llamaron a tiempo. Además, tuve problemas personales graves con mi exrepresentante que me quitaron las ganas y el entusiasmo por el fútbol".