FOTO: Condenan a 16 años de prisión a joven que atropelló y mató a madre e hija en Rosario

Buenos Aires, 15 septiembre (NA) -- Agustín López Gagliasso, el joven responsable del atropello que resultó en la muerte de una madre y su hija el 21 de enero de 2025 en Rosario, ha sido sentenciado a 16 años de prisión. La decisión fue tomada por las juezas de Primera Instancia Silvana Lamas González, Valeria Pedrana y Paula Álvarez, quienes lo encontraron culpable de homicidio simple con dolo eventual y lesiones leves por dolo eventual en relación a otras tres personas afectadas por el accidente.

Además de la pena privativa de libertad, se le impuso una inhabilitación de diez años para conducir. Según las fiscales Valeria Piazza y Mariana Prunotto, el acusado actuó de manera irresponsable, considerando el riesgo que implicaba su conducta. Las magistradas señalaron que el joven "representó el resultado como una posibilidad seria, sin que ello haya implicado desistir o renunciar a dicha acción inusitadamente peligrosa para la vida de las personas y la propia".

En el juicio, la fiscalía había solicitado una condena de 18 años. López Gagliasso, al momento del incidente, conducía un Peugeot 206 a una velocidad de 120 kilómetros por hora en la costanera de Rosario, cerca de Presidente Roca, donde se produjo el trágico accidente.

Durante su declaración, el joven explicó que el incidente comenzó cuando una moto se colocó a su lado al inicio del túnel Arturo Illia y comenzó a hacer ruido con el caño de escape. Quiso alcanzarla para "insultar" al conductor y, al no haber vehículos ni peatones en la zona, decidió acelerar, lo que resultó en la pérdida de control del vehículo: "Intenté corregirlo pero el auto derrapó".

En un momento emotivo, López Gagliasso se dirigió a la familia de las víctimas y expresó su profundo arrepentimiento, pidiendo "perdón de corazón" y lamentando: "Voy a cargar con esto el resto de mi vida".