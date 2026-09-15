De vender piedras en el Tren a las Nubes a liderar una empresa minera en la Puna

Luis Vacazur nació y creció en San Antonio de los Cobres, en una comunidad colla de la Puna salteña. De chico vendía piedras y pequeños trozos de sal a los turistas que llegaban en el Tren a las Nubes. También ayudaba con la crianza de llamas y cabras.

Décadas después, aquella búsqueda de recursos para ayudar a su familia se transformó en un emprendimiento vinculado a la logística, la construcción y la actividad minera. Hoy es director de Grupo Vacazur Hermanos (GVH), una empresa que cuenta con unos 150 equipos y alrededor de 150 empleados.

Su historia, según contó en diálogo con La Argentina Posible, está marcada por el aprendizaje, las dificultades económicas y una idea que sostiene como bandera: que las comunidades de la Puna puedan ser protagonistas de las oportunidades que genera la minería.

De una combi a 150 equipos

Vacazur recordó que su vínculo con la actividad comenzó en su propia familia. Su padre realizaba tareas de logística con un camión y su madre tenía un salar. Él aprendió a manejar a los 11 años.

Antes de los 20, junto con sus hermanos, compró la primera combi. El comienzo fue austero: llegó incluso a dormir dentro del vehículo para cuidarlo mientras intentaban hacer crecer el emprendimiento.

"Papá logístico, mamá minera", resumió para explicar el origen de GVH.

En los primeros años transportaron trabajadores, jugadores y grupos musicales, hasta que la minería comenzó a ocupar un lugar central en la actividad de la empresa.

La firma fue ampliando su estructura y actualmente cuenta con unos 150 equipos, entre semirremolques, ambulancias, camionetas, colectivos, camiones, carretones y maquinaria. En 2024, además, comenzaron a incorporar vetrines y nuevos equipos para acompañar las oportunidades que aparecieron en el sector.

"El verdadero desafío era aprender"

El crecimiento no estuvo exento de dificultades. Vacazur recordó especialmente la crisis de 2001 y las complicaciones que atravesaron en distintos momentos de la economía argentina.

Para el empresario, una de las mayores dificultades para quienes nacen lejos de los grandes centros urbanos es acceder a formación y conocimientos vinculados con la administración y los negocios.

"Venimos de pueblos que son totalmente lejanos a las ciudades capitales, sin formación técnica profesional, sin conocimiento de educación financiera, sin siquiera saber de negocio", señaló.

En ese contexto, destacó el papel de sus hermanos y de las personas que fueron incorporándose al proyecto. También valoró especialmente el aporte de Eduardo Gavaldo, un profesional cordobés que trabaja en el área financiera de la empresa.

De una mirada crítica a una nueva minería

Vacazur también habló del cambio en la relación entre las comunidades originarias y la minería.

Recordó que, durante su infancia, la actividad era cuestionada en su comunidad. Incluso contó que admiraba al cacique que se oponía a la minería porque consideraba que las empresas "se llevan todo" y no dejaban beneficios en la zona.

Con el tiempo, su posición cambió a partir de la búsqueda de alternativas económicas para las comunidades.

"¿Por qué vamos a depender siempre del campo? ¿Por qué no petróleo, por qué no gas, por qué no minería?", planteó.

Para el empresario, la denominada nueva minería generó modificaciones en la economía regional, especialmente a través de la contratación de trabajadores, proveedores y servicios.

Según explicó, el desafío es que parte de ese movimiento económico permanezca en los pueblos cercanos a los proyectos.

Compras locales y participación comunitaria

Vacazur recordó que en 2016 impulsaron, junto con autoridades de San Antonio de los Cobres, una política destinada a promover las compras y contrataciones locales.

El empresario señaló que la Ley 8164 establece mecanismos vinculados con la participación de las comunidades y prioriza la contratación de servicios y mano de obra local.

También destacó la importancia de las consultas previas, libres e informadas y de las audiencias públicas en las comunidades cercanas a los proyectos.

Para Vacazur, estas herramientas permiten que los habitantes de la Puna tengan participación en los procesos mineros y que puedan acceder a oportunidades laborales y comerciales sin abandonar sus lugares de origen.

"Necesitamos que la gente que vive colindante a los proyectos mineros tenga trabajo y servicios", sostuvo.

Vacazur considera que existe una Argentina posible, pero entiende que la transformación no depende exclusivamente de los gobiernos o de las grandes empresas.

"¿Cuál es el compromiso de cada argentino?", se preguntó durante la entrevista.

Para el emprendedor, el país necesita mayor responsabilidad individual, cumplimiento de las obligaciones y compromiso con el trabajo, los impuestos y el cuidado ambiental.

"Hay que estar en la cancha", resumió, al comparar la situación del país con las críticas que se hacen desde afuera de un campo de juego.

Desde su experiencia, sostiene que las comunidades de la Puna pueden aprovechar el potencial productivo de la región sin renunciar a su identidad cultural.

Su propia historia funciona como ejemplo: el niño que vendía piedras y sal a los pasajeros del Tren a las Nubes terminó convirtiéndose en empresario y en uno de los impulsores de una mayor participación de los pueblos originarios en la cadena de valor minera.

Entrevista de Guille López.