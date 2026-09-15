Con la ilusión a flor de piel, Boca visita a San Pablo en busca de las semis de la Sudamericana

FOTO: Boca va por la clasificación a semis en la Copa Sudamericana.

Boca visita este martes al San Pablo en Brasil, en el marco de la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El objetivo del equipo azul y oro es conseguir un lugar entre los cuatro mejores del segundo torneo más importante de América.

El partido se disputa desde las 21:30 en el Estadio Morumbí, con transmisión de Cadena 3. El árbitro designado para el encuentro es el uruguayo Gustavo Tejera, acompañado en el VAR por su compatriota Leodán González.

El equipo argentino llega a este crucial encuentro tras haber logrado un importante triunfo 1-0 en el partido de ida, disputado en La Bombonera. El único gol del encuentro fue anotado por el uruguayo Miguel Merentiel.

Con este resultado, el "Xeneize" dio un paso significativo en su intento de alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana, algo que no logra desde la edición de 2014. En la liga local, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena también se encuentran en un buen momento, habiendo derrotado 3-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero el pasado viernes, lo que los posiciona en la pelea por el título de Campeón de Liga.

En cuanto a su rival, el San Pablo, ha tenido un desempeño complicado recientemente. Además de la derrota en el partido de ida contra Boca, el equipo paulista perdió 2-0 como visitante frente al Palmeiras en el Brasileirao, lo que los ha dejado en la undécima posición de la tabla.