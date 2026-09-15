FOTO: Con Rosatti presente, asumieron dos nuevos jueces en la Cámara Federal de Córdoba.

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FOTO: Con Rosatti presente, asumieron dos nuevos jueces en la Cámara Federal de Córdoba.

FOTO: Con Rosatti presente, asumieron dos nuevos jueces en la Cámara Federal de Córdoba.

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba incorporó este lunes a dos nuevos magistrados, María Soledad Mancini y Facundo Carlos Cortés Olmedo, en una ceremonia que contó con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti.

El acto se realizó en Córdoba y reunió a autoridades judiciales, integrantes del Consejo de la Magistratura, funcionarios provinciales y representantes del Gobierno local. También participó el exministro de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda.

Los nuevos jueces ocuparán cargos que permanecieron vacantes durante aproximadamente cinco años y pasarán a integrar las salas A y B del tribunal.

Quiénes son los nuevos magistrados

Mancini es abogada egresada de la Universidad Nacional de Córdoba y especialista en Derecho Penal. Desarrolló toda su trayectoria profesional dentro de la Justicia Federal.

Ingresó al Poder Judicial en 1996 y posteriormente se desempeñó como secretaria penal en el Juzgado Federal N° 3 y en el Juzgado Federal N° 2.

Cortés Olmedo también se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba. Su especialidad es el Derecho Tributario y desarrolló parte de su carrera en el ámbito privado, al frente de su estudio jurídico.

Además, ocupó distintos cargos en la función pública de la provincia de Córdoba.

Cómo quedó integrada la Cámara Federal

La presidenta del tribunal, Graciela Montesi, fue la encargada de tomar juramento a los nuevos integrantes.

Mancini se incorporará a la Sala A, mientras que Cortés Olmedo pasará a formar parte de la Sala B.

En el estrado acompañaron a Montesi y al vicepresidente de la Cámara, Abel Sánchez Torres, los magistrados Eduardo Ávalos y Liliana Navarro.

La incorporación de los nuevos jueces permite avanzar en la renovación de un tribunal que durante los últimos cinco años mantuvo cargos vacantes.

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Un tribunal atravesado por tensión

El recambio se produce además en un momento de tensión dentro de la Justicia Federal cordobesa.

Fiscales federales solicitaron la indagatoria de Montesi y Sánchez Torres, a quienes acusaron de distintos delitos vinculados con el ejercicio de sus funciones.

La ceremonia de asunción se desarrolló, sin embargo, con carácter estrictamente protocolar. Luego de la entonación del Himno Nacional y de la lectura de los decretos de designación, se transmitieron los mensajes de salutación destinados a los nuevos magistrados.

Entre ellos se destacó el enviado por el vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz.

Las autoridades que participaron

Además de Rosatti y Maqueda, estuvieron presentes integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación, representantes de la Justicia Federal y autoridades provinciales.

Participaron el ministro de Justicia de Córdoba, Julián López; los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Sebastián López Peña, Luis Rubio y Marta Cáceres de Bollatti; y el fiscal general de la Provincia, Carlos Lescano.

También asistieron el senador Luis Juez, el diputado Gonzalo Roca, el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Diego Barroetaveña y el abogado Álvaro González, todos integrantes del Consejo de la Magistratura.

El acto contó además con la presencia del jefe del bloque de diputados de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni.

La ceremonia concluyó sin discursos y con la bienvenida formal a Mancini y Cortés Olmedo, quienes desde ahora integrarán la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.