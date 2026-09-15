Las Panteras vencieron 3-0 a Paraguay en su debut en los Suramericanos
El equipo argentino femenino de vóley se impuso a su par guaraní con parciales de 25-15, 25-11 y 25-16. Este miércoles, a las 15, el seleccionado albiceleste disputará el segundo partido, ante Chile.
15/09/2026 | 16:20Redacción Cadena 3
FOTO: Las Panteras, en su estreno en los Suramericanos.
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Audio. Las Panteras debutaron con triunfo 3-0 ante Paraguay en los Juegos Suramericanos de Santa Fe
Juegos Suramericanos
Ante un gran marco de público, Las Panteras comenzaron con el pie derecho su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
La selección argentina femenina de vóley derrotó 3-0 a Paraguay en Rosario en su debut en la competencia continental, con parciales de 25-15, 25-11 y 25-16.
Este miércoles, a las 15, el seleccionado albiceleste disputará su segundo partido en la competencia, ante Chile.
El equipo nacional tuvo un estreno contundente y sumó su primera victoria en el torneo.
Lectura rápida
¿Qué evento comenzó Las Panteras? Las Panteras comenzaron su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
¿Quiénes fueron derrotadas por la selección argentina? La selección argentina femenina de vóley derrotó a Paraguay.
¿Cuándo es el próximo partido de la selección argentina? El próximo partido es este miércoles a las 15.
¿Dónde se llevó a cabo el debut de Las Panteras? El debut de Las Panteras se llevó a cabo en Rosario.
¿Cómo fue el resultado del debut? El resultado del debut fue una victoria de 3-0 para la selección argentina.