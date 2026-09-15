Las Panteras vencieron 3-0 a Paraguay en su debut en los Suramericanos

FOTO: Las Panteras, en su estreno en los Suramericanos.

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Ante un gran marco de público, Las Panteras comenzaron con el pie derecho su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La selección argentina femenina de vóley derrotó 3-0 a Paraguay en Rosario en su debut en la competencia continental, con parciales de 25-15, 25-11 y 25-16.

Este miércoles, a las 15, el seleccionado albiceleste disputará su segundo partido en la competencia, ante Chile.

El equipo nacional tuvo un estreno contundente y sumó su primera victoria en el torneo.