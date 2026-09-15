Diego Simeone respaldó a Messi como favorito para el Balón de Oro: "Sin ninguna duda"

El director técnico del Atlético de Madrid, Diego "Cholo" Simeone, fue consultado sobre quién considera que debería recibir el Balón de Oro, y su respuesta fue clara: "Messi, sin ninguna duda".

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro entre el "Colchonero" y el Osasuna, correspondiente a la sexta jornada de LaLiga 2026/27, Simeone habló sobre su planteamiento para el partido, pero una de las preguntas más destacadas fue acerca de quién merece el prestigioso galardón que reconoce al mejor jugador de la última temporada.

La consulta surgió a raíz de las declaraciones del extremo del Barcelona, Lamine Yamal, quien afirmó: "Mbappé y yo somos los dos mejores del mundo. Lo tengo claro. Todo el que ve los partidos lo sabe. Sinceramente, creo que quizá seamos dos los mejores del mundo. Y creo que este año me lo merezco por lo que he ganado".

El "Cholo" no dudó en respaldar al astro argentino, quien recientemente se despidió de la Selección de Argentina tras una nueva final del mundo, aunque ha sido convocado para la fecha FIFA del 21 de septiembre al 6 de octubre.

Además, el entrenador explicó su elección: "Después del mundial que hizo y de la edad que tiene, sin ninguna duda".

Por su parte, Kylian Mbappé no se quedó atrás en el debate y expresó: "Yo siempre pienso que soy el mejor del mundo. Es un buen año para mí para ganar el Balón de Oro".

El anuncio del ganador se realizará el 26 de octubre, en una ceremonia organizada por France Football y la UEFA, que tendrá lugar en The London Palladium de Londres, Inglaterra.

El Balón de Oro se disputará entre una lista de 30 jugadores destacados, que incluye a Lionel Messi, Lautaro Martínez, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane, Jude Bellingham, Ousmane Dembélé y Rodri, entre otros.