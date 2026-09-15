Quejarse en la radio no alcanza: el cambio se hace en la AFA

Por Claudio Giglioni

Cada vez son más las voces que denuncian en los medios los problemas del fútbol argentino.

Dirigentes, técnicos y presidentes hablan y se indignan. Pero la mayoría lo hace en el espacio donde nada se decide. El cambio real pasa por la asamblea, no por la opinión pública.

Sin dudas hemos dado un paso adelante los que queremos un fútbol mejor: que los protagonistas empiecen a alzar la voz en los medios es positivo.

Hay que pedirles también a los presidentes que se quejan, a los técnicos que son echados y hablan igual, que vayan a plantear sus reclamos donde realmente se cambian las cosas. Porque en los medios hay un contexto de opinión pública, una presión, pero las cosas se modifican en la asamblea del fútbol argentino.

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Si no, simplemente se alza la voz, se protesta en la vereda y después cada uno se vuelve a meter en su casa y no sale hasta que tiene un problema propio.

Sería muy positivo, además, que todos los que ven fútbol no alcen la voz solo cuando se sienten perjudicados. Es como el que va a la marcha por inseguridad únicamente la semana en que le robaron el celular. Si hay inseguridad, hay que ir siempre.

Antes había un mutis por el foro. Hoy hay voces llamativas por la importancia y la cercanía que han tenido con la gestión de la AFA: Nicolás Russo, Daniel Vila, Falcioni, Barros Schelotto, tantos que se han quejado.

En el Nacional, Alonso de Colón alzando la voz. Me parece bárbaro. Pero si queremos cambiar esto, no alcanza con alzar la voz: hay que presentar las alternativas de cambio donde corresponde, que es en la asamblea del fútbol argentino, en la AFA.

Ahí se van a cambiar las cosas. El resto es opinión pública.