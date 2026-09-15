Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este martes 15 de septiembre

El dólar oficial se presenta este martes 15 de septiembre con una cotización de compra a $1.480 y de venta a $1.530. Este valor es el que establecen las entidades bancarias para operaciones de comercio internacional y es una referencia para muchos argentinos, sobre todo aquellos que necesitan comprar moneda extranjera para viajes o compras online.

En contraste, el dólar blue, que se obtiene en el mercado informal, marca una compra a $1.540 y una venta a $1.560. Esta variación se debe a la alta demanda y al control de los precios en los mercados oficiales, lo que genera que muchos ciudadanos busquen alternativas en la calle para obtener dólares.

El dólar mayorista, que es el utilizado por bancos y grandes empresas, tiene una cotización de $1.498 en compra y $1.507 en venta. Este precio es fundamental para entender cómo se mueve el dólar en el segmento más profesional del mercado.

Otra de las opciones que han surgido en el mercado es el dólar bolsa y el dólar contado con liquidación (CCL). El primero presenta una compra de $1.530,6 y venta de $1.532,1, mientras que el CCL se encuentra en $1.592,2 para la compra y $1.593,2 para la venta. Estos precios son el resultado de operaciones que buscan sortear las restricciones cambiarias del país.

Además, el dólar cripto, que se refiere a la cotización de criptomonedas en dólares, cotiza a $1.588,42 en compra y $1.592,9 en venta. Este tipo de cambio se ha vuelto popular entre los jóvenes y quienes buscan realizar operaciones a través de plataformas digitales.

La tarjeta también es una opción a considerar, ya que quienes viajan al exterior deben tener en cuenta que su cotización es de $1.924 para compra y $1.989 para venta. Esa diferencia se establece principalmente por los cargos que aplican las entidades financieras por el uso de la tarjeta en el exterior.

Todos estos valores se ven influenciados por varios factores, como la inflación, la demanda de divisas y las políticas económicas del gobierno. Entender estas cotizaciones es crucial para cualquier ciudadano que busque manejar sus finanzas personales de manera efectiva, especialmente en un contexto donde el dólar juega un papel central.