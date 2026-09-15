Flavio Cobolli, el primer top 10 confirmado para el Argentina Open 2024

Buenos Aires, 15 de septiembre (NA) -- El tenista italiano Flavio Cobolli (7°) se convierte en el primer jugador confirmado para el próximo ATP 250 de Buenos Aires, conocido como el Argentina Open.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, el actual finalista de Roland Garros hará su debut profesional en el polvo de ladrillo porteño, participando en la gira sudamericana que incluirá el ATP 500 de Río de Janeiro y el 250 de Santiago de Chile en las semanas siguientes.

El torneo se llevará a cabo del 7 al 15 de febrero y podría ser la última edición del ATP argentino sobre esta superficie, ya que existe la posibilidad de que se realice sobre cemento tras su venta a la ATP.

Durante una destacada temporada, en la que estuvo a un paso de ganar su primer Grand Slam, Flavio Cobolli ha confirmado su participación en la próxima edición del Argentina Open.

Su llegada es significativa, ya que marcará el regreso de un jugador del top 10 al certamen argentino, algo que no ocurrió en 2026, cuando el mejor clasificado fue el argentino Francisco Cerúndolo, quien se ubicó en el decimoctavo puesto del ranking mundial y levantó el trofeo.

En 2026, Cobolli logró su tercer título ATP al ganar el 500 de Acapulco en febrero, alcanzando la final sin enfrentarse a jugadores del top 50, a pesar de un inicio complicado en el Australian Open.

Su mejor rendimiento llegó durante la temporada de polvo de ladrillo en Europa, donde disputó finales en Múnich y en Roland Garros, perdiendo ante el alemán Alexander Zverev. Cobolli ingresó al top 10 en julio, después de llegar a los cuartos de final en Wimbledon.

Con la confirmación de su venta, el torneo pasará a ser administrado por la ATP, otorgándole la autonomía que buscaba para estructurar el calendario a su manera, lo que podría incluir un cambio a un evento de cemento y la posibilidad de ascender a un ATP 500, buscando atraer a los mejores tenistas del mundo, aunque esto podría alterar la esencia del tenis argentino.