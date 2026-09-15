La Selección Argentina Femenina se medirá ante Alemania en la reinauguración del Estadio Único

Buenos Aires, 15 septiembre (NA) -- La selección argentina de fútbol femenino será la protagonista de la reinauguración del Estadio Único Diego Armando Maradona (Tricampeones del Mundo) durante la fecha FIFA de noviembre/diciembre, cuando enfrente a Alemania en un encuentro amistoso.

El anuncio fue realizado por Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quien compartió en redes sociales el progreso de las obras que convertirán al estadio en la casa de las selecciones nacionales y del fútbol argentino.

Las reformas del estadio de La Plata están en su etapa final e incluyen una renovación integral del campo de juego, que se ha bajado casi un metro para permitir nuevas ubicaciones preferenciales.

Además, los trabajos incluyen el reemplazo de butacas en las plateas, la remodelación completa de los palcos y la mejora de los vestuarios, tanto del equipo local como del visitante.

"Hemos hecho todo el campo de juego nuevo y bajamos la superficie casi un metro de todo el entorno del estadio para poder hacer nuevas ubicaciones preferenciales. Muy bien están quedando todos los vestuarios, locales y visitantes y la remodelación de todos los palcos. Estamos muy felices", resaltó Tapia durante la presentación del video explicativo sobre las obras.

El amistoso contra Alemania no solo marcará un hito para el fútbol femenino argentino, sino que también el predio se preparará para albergar importantes eventos del fútbol local, como la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, que está programada para el sábado 12 de diciembre entre los dos equipos que superen las instancias previas de playoffs.