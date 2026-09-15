Descubren en Australia una cueva que oculta secretos rituales de hace 25,000 años

La Cloggs Cave, ubicada en el territorio de los GunaiKurnai, un pueblo aborigen australiano, ha revelado secretos rituales que podrían remontarse hasta hace 25,000 años. Un reciente estudio publicado en Frontiers in Environmental Archaeology mostró cómo estos ancestros utilizaban la cueva para llevar a cabo prácticas espirituales, utilizando hierbas que recogían y quemaban en capas delgadas dentro de la cueva.

El trabajo, liderado por la investigadora Dr. Elle Grono de la Australian National University, documentó que los habitantes seleccionaban cuidadosamente hierbas enteras del paisaje circundante, las transportaban a la cueva y las quemaban. Con el tiempo, los sedimentos cubrieron estas capas quemadas, preservando cada una de ellas a lo largo de los siglos.

La investigación se originó a partir de excavaciones arqueológicas realizadas entre 2019 y 2020, con la colaboración de la GunaiKurnai Land and Waters Corporation. Durante estas excavaciones, se recuperaron fitolitos, estructuras microscópicas de sílice que se forman dentro de los tejidos de las plantas y que pueden perdurar mucho después de que las plantas han desaparecido.

Los investigadores encontraron 73 capas delgadas de ceniza depositadas entre aproximadamente 4,400 y 1,600 años atrás. Estas capas fueron datadas utilizando técnicas de luminescencia estimulada ópticamente y datación por carbono. En el interior de la cueva, también se descubrió una piedra de pie de 28 cm de altura, que había sido colocada intencionalmente por los antiguos ancestros para fines rituales hace aproximadamente 2,000 años.

El análisis de los fitolitos mostró que los ancestros no solo recogían cualquier tipo de vegetación, sino que seleccionaban especies específicas. Las muestras contenían un predominio de fitolitos de hierbas, representando hasta el 97% del total. Este patrón sugiere que los antiguos habitantes de la cueva realizaban una elección deliberada de las hierbas que llevaban al interior.

Los hallazgos indican que la cueva no era un sitio de vida ordinario, sino un lugar de actividad ritual duradera. La profesora Bruno David de la Monash University, quien co-lideró las excavaciones, afirmó que las prácticas de quema eran consistentes con las tradiciones de los GunaiKurnai, que utilizaban la ceniza para realizar rituales y magia.