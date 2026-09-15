El aroma del chocolate mejora el rendimiento en el gimnasio sin aumentar el esfuerzo

Un simple aroma de chocolate podría ser la clave para mejorar el rendimiento en el gimnasio. Un estudio reciente, publicado en Frontiers in Physiology, demostró que inhalar olores de chocolate antes y durante el ejercicio de resistencia permitió a los participantes completar más repeticiones sin sentir que el esfuerzo era mayor.

El autor principal del estudio, Dr. Mohamed Nashrudin bin Naharudin, profesor asistente en la Facultad de Ciencias del Deporte y Ejercicio de la Universidad de Malaya, comentó: "Exponer a hombres moderadamente entrenados a olores de chocolate justo antes y entre series de ejercicios de resistencia aumentó significativamente su volumen de entrenamiento total sin aumentar su percepción de esfuerzo". Este hallazgo sugiere un resultado psicobiológico fascinante, donde los atletas lograron más repeticiones sin sentirse más fatigados.

El estudio incluyó a 23 hombres sanos de entre 20 y 30 años que fueron divididos en tres grupos. Cada grupo fue expuesto a uno de tres olores: chocolate negro líquido con 90% de cacao, chocolate con leche líquido con 60% de cacao, o agua como control. Los participantes realizaron extensiones de piernas, un ejercicio que consiste en sentarse y estirar las piernas inferiores contra resistencia para levantar un peso.

Antes de comenzar, los participantes ayunaron durante al menos 10 horas. Durante el ejercicio, se midió su rendimiento y se evaluó su hambre, saciedad, deseo de comer e intención de comer después de cada exposición a los olores.

Los resultados mostraron que el olor del chocolate negro estaba asociado con una disminución del hambre y un aumento de la saciedad, lo que permitió a los participantes realizar más repeticiones. En comparación con el control de agua y el chocolate con leche, el aroma del chocolate negro fue el que más redujo el deseo de comer antes del ejercicio.

El chocolate negro permitió a los participantes completar aproximadamente 18 repeticiones más en sus extensiones de piernas, mientras que el chocolate con leche añadió unas 9 repeticiones más en comparación con el agua. Aunque el aroma del chocolate con leche fue considerado más agradable, no tuvo un impacto significativo en la saciedad o el hambre.

Los investigadores sugieren que las asociaciones aprendidas con la comida podrían explicar estos efectos. Desde temprana edad, las personas asocian ciertos olores con la comida, y esos aromas pueden convertirse en señales que preparan al cerebro y al cuerpo para anticipar la ingesta de alimentos.

El Dr. Naharudin explicó: "El olor del chocolate negro actúa como una señal aprendida para un alimento rico y altamente saciante, engañando al sistema hacia un estado anticipatorio de saciedad". En contraste, el chocolate con leche parece actuar más como un premio hedónico, creando un entorno sensorial agradable que favorece el rendimiento.

A pesar de los prometedores resultados, los investigadores advierten sobre las limitaciones del estudio. No se midieron hormonas en sangre ni actividad neuronal, lo que impide determinar los caminos biológicos exactos que causaron los cambios en el apetito y el rendimiento. Además, el estudio fue pequeño y solo incluyó hombres jóvenes moderadamente entrenados, por lo que se requieren investigaciones más amplias y diversas para validar estos hallazgos.

Finalmente, surge la pregunta de si el chocolate es único en sus efectos o si otros olores de alimentos familiares podrían tener resultados similares. Según el Dr. Naharudin, "no creemos que el chocolate sea completamente único, aunque tiene asociaciones de recompensa muy fuertes y universalmente reconocidas".