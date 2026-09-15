El regreso del gusano come carne en EE.UU. y su amenaza para la salud pública

En la década de 1950, las infestaciones del gusano New World screwworm causaron enormes pérdidas a los productores de ganado en EE.UU. En el suroeste, este parásito generó daños estimados entre 50 y 100 millones de dólares anuales, hasta que una campaña de erradicación lo eliminó del país, desplazándolo hacia Panamá.

Sin embargo, el gusano come carne ha comenzado a moverse nuevamente hacia el norte, alcanzando ya Texas y Nuevo México, lo que genera preocupaciones sobre el impacto en el ganado, la fauna, las mascotas y, en casos raros, los humanos.

Para ayudar a las autoridades a comprender mejor dónde podría surgir la amenaza, investigadores de la Universidad de California en San Diego y la Agencia de Salud y Servicios Humanos del Condado de San Diego desarrollaron una nueva herramienta de seguimiento enfocada en la mosca parasitaria y sus larvas, que se alimentan de tejido vivo.

Seguimiento del riesgo del gusano New World

"Nuestros socios en salud pública del condado nos alertaron sobre la necesidad de una mejor conciencia situacional del gusano New World screwworm", afirmó Eliah Aronoff-Spencer, profesor de medicina en la UC San Diego. "Creamos un tablero para generar perfiles de riesgo regional. Este es solo un ejemplo de cómo estamos respondiendo a las necesidades del condado, centrándonos en problemas del mundo real. Es un modelo que nos ha traído gran éxito, como el Tablero de Crisis Ambiental del Río Tijuana."

El tablero estima el riesgo de screwworm para los diferentes condados del país, integrando información sobre detecciones confirmadas, condiciones ambientales que pueden favorecer a la mosca y sus larvas, y reportes en medios de comunicación.

Por el momento, el acceso está limitado a funcionarios de salud pública y socios involucrados en el proyecto, aunque los investigadores esperan eventualmente liberar una versión para el público.

Una característica inusual es la inclusión de la cobertura mediática, que puede proporcionar pistas tempranas antes de que los sistemas de reporte oficiales se actualicen.

Seema Shah, directora médica de la rama de Epidemiología y Servicios de Inmunización del Departamento de Salud Pública del Condado de San Diego, destacó que la incorporación de artículos de noticias fue una de las innovaciones del tablero. "Los mecanismos de reporte tradicionales para la salud pública suelen estar retrasados", dijo. "La confirmación de laboratorio puede tardar días o semanas. Al incorporar reportes de medios, podemos identificar amenazas potenciales más pronto y mantenernos un paso adelante."

"La herramienta te da una idea de dónde podrías esperar ver casos a continuación", agregó Mark Beatty, director médico asistente de la misma rama. "Eso es útil para determinar cómo debemos prepararnos. ¿Es la amenaza inminente, o tenemos seis meses? Estamos en una fase muy preocupante en este momento, y la herramienta respalda eso."

Por qué el screwworm es tan peligroso

El gusano New World screwworm se diferencia notablemente de la mayoría de las larvas de moscas. Mientras que muchas se alimentan de material muerto o en descomposición, las larvas de screwworm se alimentan de carne viva y sana.

Las moscas hembra depositan sus huevos en heridas abiertas o en orificios naturales del cuerpo. Tras la eclosión, las larvas se introducen en el tejido y comienzan a alimentarse. A medida que continúan, las heridas pueden volverse más profundas y grandes, aumentando el riesgo de infecciones secundarias. Sin tratamiento, infestaciones severas pueden causar daños graves o la muerte en ganado y fauna.

Los humanos también pueden infectarse, aunque estos casos son poco comunes. El gusano New World screwworm no se propaga de una persona a otra como lo hace una enfermedad infecciosa. En cambio, las larvas pueden ingresar a heridas o membranas mucosas, donde deben ser removidas rápidamente para limitar el daño adicional al tejido circundante.

El parásito puede expandir su rango de varias maneras. Las moscas adultas son capaces de viajar kilómetros en busca de hospederos, pero el ganado, las mascotas, las aves y otros animales salvajes infectados también pueden ayudar a transportar el parásito a nuevas áreas.

"Sabíamos en 2023 que el gusano New World screwworm se movería hacia el norte, pero no esperaba que se moviera tan rápido", comentó Beatty. "Aunque la fuente de las infecciones en EE.UU. sigue bajo investigación, el hecho de que esté en EE.UU. es 100% claro."

"Una vez que entró a Texas, rápidamente vimos un aumento en las detecciones", continuó. "Está en un lugar donde solía vivir, así que no es sorprendente que esté volviendo a establecerse."

Reviviendo una estrategia de erradicación probada

Los Estados Unidos ya habían derrotado al gusano New World screwworm anteriormente.

En la década de 1950, las autoridades llevaron a cabo una de las campañas de control biológico más exitosas de la historia utilizando un método conocido como la técnica del insecto estéril. Se esterilizaron grandes cantidades de machos con radiación y se liberaron en el medio ambiente. Cuando las hembras salvajes se apareaban con ellos, no producían descendencia viable, lo que llevó gradualmente a un colapso de la población.

Ahora, las autoridades están recurriendo a un enfoque similar.

El Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) lidera la última campaña de erradicación, que combina liberaciones de insectos estériles con pesticidas y cuarentenas diseñadas para limitar el movimiento de animales.

Las autoridades también buscan la aprobación de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. para una cepa genéticamente modificada de machos que actualmente se está probando en el campo. Al mismo tiempo, investigadores de la UC San Diego están desarrollando tecnologías genéticas de próxima generación que podrían fortalecer los esfuerzos futuros para controlar o erradicar al screwworm.

"Estamos trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Agricultura de California para conectar a veterinarios locales con recursos sobre screwworm para la vigilancia en nuestra región", comentó Emily Trumbull, veterinaria y líder del Programa One Health de la Unidad de Epidemiología. "Las moscas pueden afectar a cualquier animal de sangre caliente, por lo que trabajar juntos con veterinarios que atienden ganado, mascotas y fauna es crucial para identificar casos sospechosos y prevenir casos en humanos. El tablero tiene en cuenta factores ambientales que pueden ayudarnos a entender cómo está cambiando el riesgo para nuestra región local antes de que la mosca llegue. Por eso el tablero es valioso."

Un nuevo enfoque para la respuesta de salud pública

El tablero de screwworm fue desarrollado a través de Resilient Shield, una iniciativa de la UC San Diego y un centro financiado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), liderado por Aronoff-Spencer y co-investigadores.

Resilient Shield es una de las 13 instalaciones centrales que componen la nueva Insight Net del CDC, una red nacional dedicada a modelar brotes y amenazas a la salud. Su enfoque se basa en una idea simple: las agencias de salud pública identifican los problemas que necesitan resolver urgentemente, y los investigadores construyen herramientas en torno a esas prioridades del mundo real.

"En salud pública, siempre sabemos cuáles son nuestras prioridades más urgentes, pero a menudo no tenemos los recursos inmediatos o soluciones técnicas internas para lograrlas", dijo Shah. "El screwworm es un ejemplo perfecto. Es una amenaza crítica, pero es un problema que nuestros socios académicos podrían nunca haber priorizado sin nuestra intervención directa. Esta asociación resuelve nuestro problema inmediato mientras proporciona diseños de referencia compartibles y abiertos que demuestran exactamente cómo la salud pública, la academia y la industria pueden trabajar juntos con éxito."

En lugar de que los equipos académicos adivinen qué herramientas necesitan las organizaciones de salud pública, las agencias que enfrentan problemas del mundo real pueden enviar solicitudes directamente a Resilient Shield. Además del Condado de San Diego, sus socios incluyen el Departamento de Salud Pública de California, la Nación Navajo y organizaciones a lo largo de la red más amplia de Insight Net.

Construyendo herramientas en torno a amenazas del mundo real

La estructura está diseñada para ayudar a especialistas de diferentes instituciones a responder rápidamente cuando surge un nuevo problema.

La primera solicitud presentada al centro provino de Shah e involucró el seguimiento de la influenza. Ese esfuerzo fue co-liderado por Ruy Ribeiro de Los Alamos National Laboratory.

Para la actual amenaza del screwworm, Aronoff-Spencer trabajó directamente con la epidemióloga matemática Natasha Martin, profesora de medicina y vicejefa de la División de Enfermedades Infecciosas y Salud Pública Global en la UC San Diego.

Resilient Shield también ha creado un centro de recursos modular y escalable que puede adaptarse a diferentes desafíos de salud pública. Trabajando con socios tecnológicos como Google y MITRE, el centro integra diversos tipos de datos, incluyendo información sobre enfermedades humanas, ganado, condiciones ambientales, clima, registros de salud nacionales y escucha social.

Cuando llega una nueva solicitud, los investigadores pueden ensamblar rápidamente las herramientas necesarias utilizando componentes del centro compartido. Dependiendo del problema, eso podría incluir sitios web de acceso público y recursos en redes sociales, sistemas de computación seguros, motores de simulación avanzados o generadores de agentes de IA.

"Nuestra innovación central es la verdadera convergencia de prioridades de los socios con ingeniería escalable", afirmó Aronoff-Spencer. "No construimos en un vacío. Nuestra infraestructura se basa directamente en las prioridades dictadas por nuestros socios. Además, dado que nuestra plataforma se basa en una arquitectura abierta y modular, cada solución que desarrollamos fortalece el sistema y lo hace más adaptable para el próximo desafío de salud pública."

Se puede obtener más información visitando el Resilient Shield, el Departamento de Salud Pública del Condado de San Diego o el USDA Stop Screwworm Hub.