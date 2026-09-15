Moteles gratis por 24 horas si gana: la insólita promesa de un candidato en Paraguay
Horacio Fernández, postulante a intendente de Itauguá, prometió liberar los establecimientos de su familia si logra triunfar por más de 10.000 votos en las elecciones del 4 de octubre.
15/09/2026 | 10:57Redacción Cadena 3
FOTO: El insólito anuncio fue realizado por Horacio Fernández, postulante por el Partido Colorado.
Un candidato a intendente en Paraguay descolocó a sus seguidores al lanzar una singular propuesta de campaña: regalar 24 horas de acceso gratuito a cuatro moteles si se impone en las urnas por una contundente diferencia.
El insólito anuncio fue realizado por Horacio Fernández, postulante por el Partido Colorado a la intendencia de la ciudad de Itauguá, durante un acto político de cara a los comicios municipales del próximo 4 de octubre.
“Si ganamos por más de 10.000 votos de diferencia, ya está hablado con mi mamá y mi papá, vamos a liberar por 24 horas los cuatro moteles Espacio Class para que el pueblo itaugueño vaya a festejar como corresponde”, afirmó Fernández con absoluta naturalidad frente a la militancia.
La escena quedó registrada en un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales por lo disruptivo del ofrecimiento.
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??? "Si ganamos por más de 10.000 votos de diferencia, ya está hablado con mi mamá y con mi papá. Vamos a liberar por 24 horas los cuatro moteles"— Monumental AM 1080 (@AM_1080) September 14, 2026
???? Horacio Fernández lanzó una insólita propuesta electoral de cara a las elecciones municipales del 4 de octubre en Itauguá.… pic.twitter.com/OWD1o4nkn8
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La iniciativa, lejos de ser matizada, escaló dentro de su propio espacio político.
Integrantes de su lista de concejales le sugirieron extender el beneficio a 48 horas en caso de que la ventaja electoral supere los 15.000 sufragios, una idea que el postulante no descartó.
La familia del dirigente colorado —quien ya ocupó la intendencia local y renunció recientemente para competir por un nuevo mandato— posee una conocida trayectoria en el rubro de este tipo de establecimientos en la región.
El insólito festejo prometido generó un inmediato revuelo en la opinión pública paraguaya, donde las campañas locales suelen destacarse por su colorido y heterodoxia.
Tras el anuncio, el candidato instó a sus simpatizantes a intensificar los trabajos de fiscalización y militancia en el tramo final hacia las urnas para alcanzar la abultada meta proyectada.
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Lectura rápida
¿Qué propuso el candidato? Regalar 24 horas de acceso gratuito a cuatro moteles si gana por una diferencia de más de 10.000 votos.
¿Quién es el candidato? El candidato es Horacio Fernández, postulante por el Partido Colorado en Itauguá.
¿Cuándo son las elecciones? Los comicios municipales se llevarán a cabo el 4 de octubre.
¿Dónde se realizará la propuesta? La propuesta se refiere a los moteles Espacio Class en Itauguá.
¿Por qué generó revuelo? La propuesta inusual y su viralización en redes sociales causaron un inmediato revuelo en la opinión pública paraguaya.