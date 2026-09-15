El Supremo Tribunal de Brasil evalúa investigar al juez De Moraes por un caso de fraude financiero

FOTO: Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal de Brasil, en la mira de la justicia por su presunta vinculación con un banquero acusado por un fraude millonario.

Brasilia, 15 de septiembre (NA) -- El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil llevó a cabo el martes una sesión crucial para determinar si se inicia una investigación contra uno de sus jueces, Alexandre de Moraes, en relación con sus supuestos vínculos con Daniel Vorcaro, ex propietario del Banco Master, quien está bajo investigación por un fraude financiero de gran magnitud.

La reunión extraordinaria fue convocada por el presidente del STF, Edson Fachin, tras el hallazgo de mensajes que la Policía Federal atribuyó a Vorcaro, dirigidos a De Moraes, un magistrado de gran influencia en el país y conocido por su papel en numerosos juicios contra el ex presidente Jair Bolsonaro y sus allegados.

Los investigadores encontraron 52 mensajes que supuestamente fueron enviados por Vorcaro a De Moraes. En uno de ellos, el ex banquero solicitaba información sobre una posible operación de la Policía Federal que podría llevar a su detención, aunque no se recuperaron las respuestas del juez. De Moraes ha negado cualquier contacto con Vorcaro.

Según reportes de la agencia pública de noticias Brasil, la investigación también sacó a la luz un contrato por 131 millones de reales (aproximadamente 25 millones de dólares) entre el Banco Master y el bufete de abogados donde trabaja Viviane Barci de Moraes, esposa del magistrado, junto con sus dos hijos.

El acuerdo incluía servicios legales y de consultoría estratégica ante entidades como el Banco Central y el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade), así como actuaciones en procesos judiciales y policiales.

De Moraes rechazó cualquier acusación de irregularidades y criticó a su colega André Mendonça, quien es el relator de la investigación sobre el Banco Master, acusándolo de filtrar documentos de manera "selectiva". Además, solicitó que se levantara completamente el secreto sobre las actuaciones.

Este conflicto entre ambos jueces ha intensificado una crisis interna en el STF, que está atravesando uno de sus períodos más tensos en décadas, justo en el marco de las elecciones presidenciales de octubre.

Fachin determinó que las situaciones de De Moraes y Mendonça sean tratadas por separado; el caso de De Moraes se analizará este martes, mientras que la cuestión relacionada con Mendonça se discutirá el 23 de septiembre.

El escándalo del Banco Master también ha afectado la política brasileña. El senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro y principal candidato de la derecha contra el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, está siendo investigado por presunta corrupción y lavado de dinero en conexión con operaciones vinculadas a Vorcaro. El senador ha negado cualquier irregularidad.

La decisión del STF sobre De Moraes podría tener un impacto que trascienda el ámbito judicial y agudizar la disputa política en un momento en que las encuestas indican que las elecciones presidenciales están altamente competitivas.

En los últimos años, De Moraes se ha convertido en una figura central en la política brasileña al liderar investigaciones contra Bolsonaro y sus aliados, incluyendo casos relacionados con el intento de impedir la asunción de Lula tras las elecciones de 2022.

La sesión del martes podría sentar un precedente, ya que sería la primera vez que el STF autoriza una investigación de este tipo contra uno de sus magistrados en ejercicio, aunque no se descarta que se requiera más tiempo para revisar el expediente antes de llegar a una resolución definitiva.