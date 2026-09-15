Italia: el Senado aprueba la reforma electoral de Meloni en medio de críticas y protestas de la oposición

Buenos Aires, 15 de septiembre (NA) -- El Senado italiano aprobó este martes la reforma electoral impulsada por el gobierno de Giorgia Meloni, que modifica sustancialmente las reglas con las que se celebrarán las elecciones generales de 2027 y que fue denunciada por la oposición como una maniobra destinada a favorecer la continuidad de la actual coalición de derecha.

La iniciativa obtuvo 113 votos a favor, 71 en contra y dos abstenciones, en medio de fuertes protestas de los bloques opositores, cuyos legisladores exhibieron en el recinto carteles contra lo que calificaron como una "ley fraude".

El proyecto reemplaza el actual sistema mixto, que combina representación proporcional con distritos uninominales, por un esquema esencialmente proporcional acompañado por un premio de mayoría para la coalición que alcance al menos el 42% de los votos.

Ese premio consiste en 70 diputados y 35 senadores adicionales y busca garantizar una mayoría parlamentaria estable al bloque vencedor. Existe además un límite máximo de 220 diputados y 113 senadores para la fuerza beneficiada.

Si ninguna coalición llega al 42%, o si los resultados para la Cámara de Diputados y el Senado arrojan vencedores diferentes, los escaños serán distribuidos mediante un sistema proporcional sin premio de mayoría.

Otro de los cambios relevantes obliga a las coaliciones a indicar antes de los comicios quién es su candidato a primer ministro y a presentar conjuntamente su programa electoral.

La reforma también introduce el voto mediante preferencias: los electores podrán elegir hasta tres candidatos de una misma lista, con alternancia de género, aunque se mantendrá un cabeza de lista bloqueado que no estará sujeto a ese mecanismo.

La oposición sostiene que Meloni intenta cambiar las reglas de juego a pocos meses del comienzo efectivo de la carrera hacia las elecciones previstas para 2027.

El ex primer ministro Matteo Renzi fue uno de los dirigentes que cuestionó con mayor dureza la iniciativa y acusó al oficialismo de diseñar un sistema destinado a mejorar sus posibilidades de conservar el poder en momentos en que la coalición gobernante enfrenta tensiones internas y una competencia creciente dentro del propio espacio de derecha.

La discusión adquirió además relevancia por la aparición de National Future, una nueva formación situada a la derecha de Meloni que amenaza con disputarle parte de su electorado. La primera ministra descartó hasta ahora la posibilidad de establecer una alianza con esa fuerza.

El oficialismo rechazó las acusaciones de manipulación electoral y defendió la reforma con el argumento de que permitirá combinar representación proporcional y estabilidad gubernamental.

El presidente del Senado, Ignazio La Russa, dirigente de Hermanos de Italia, calificó la aprobación como "un gran paso adelante" y rechazó que el umbral del 42% garantice anticipadamente el triunfo de alguna fuerza política.

La votación de este martes, sin embargo, no completa la sanción de la reforma. El proyecto ya había sido aprobado anteriormente por la Cámara de Diputados, pero como el Senado introdujo modificaciones deberá regresar a la Cámara baja para una tercera lectura y eventual aprobación definitiva.

El nuevo debate en Diputados está previsto a partir del 28 de septiembre, por lo que la batalla política por las reglas que regirán las elecciones italianas de 2027 continuará durante las próximas semanas.