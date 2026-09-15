Ganó $23 millones en el bingo, se negaron a pagarle y ahora deberán indemnizarlo

FOTO: Ganó casi $23 millones, pero el bingo dijo que hubo un error y no le quisieron pagar el premio.

Un hombre que en 2022 obtuvo un premio de casi $23 millones en una máquina tragamonedas del bingo de Bahía Blanca deberá ser indemnizado luego de que el establecimiento se negara a pagarle y atribuyera el resultado a un error técnico.

El Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de esa ciudad condenó a El Chalero S.A. y Bingo Bahía S.A. a pagarle $32.198.627,80, más los intereses correspondientes. De esta manera, la suma final podría duplicar el monto reclamado originalmente.

El episodio ocurrió en agosto de 2022, cuando el apostador —identificado en el expediente por las iniciales H.D.M.— jugaba en una tragamonedas que emitió dos tickets: uno por $10.000 y otro por $22.898.627,80.

El establecimiento abonó el premio menor, pero desconoció el segundo con el argumento de que había sido generado por una falla en el funcionamiento del aparato.

El hombre permaneció en el lugar y exigió la intervención de los responsables. Según reconstruyó el diario La Nueva, el bingo le ofreció inicialmente $125.000 y luego elevó la propuesta a $250.000 para cerrar el conflicto. El apostador rechazó ambas ofertas y llevó el caso a la Justicia.

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"Luego de pagarle el primer ticket le pidieron a mi cliente que se retirara, pero se había ganado un premio de casi $23 millones", señaló Ricardo Campaña, abogado del demandante. Ante la persistencia del reclamo, el establecimiento también le prohibió el ingreso.

La jueza María Selva Fortunato concluyó que las empresas no pudieron demostrar la existencia de una falla concreta en la tragamonedas. Además, consideró que el riesgo derivado de un posible error del sistema debía ser asumido por el proveedor y no por el consumidor.

La sentencia reconoció el valor del premio y estableció una indemnización de $5 millones por daño moral, debido al destrato y la exclusión sufridos por el cliente. También aplicó una multa de $4,3 millones por daño punitivo, vinculada con la prohibición de ingreso al establecimiento.

El fallo todavía puede ser apelado. Sin embargo, de acuerdo con el abogado del apostador, las empresas deberán depositar previamente el monto de la condena debido a que la causa se encuentra alcanzada por la Ley de Defensa del Consumidor. El dinero quedará sujeto a la resolución definitiva del expediente.

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