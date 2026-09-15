La mejor panadería del mundo es argentina: "No terminamos de caer"

Por Agustín González

La gastronomía argentina sumó una nueva consagración internacional. La emblemática Panadería Artiaga, ubicada en el barrio porteño de Saavedra y en funcionamiento continuo desde 1931, fue distinguida por la revista inglesa Lux Life como la mejor panadería tradicional del mundo.

El reconocimiento internacional evaluó aspectos clave como la identidad, la creatividad, el oficio y la preservación de la tradición en la elaboración artesanal.

El logro posiciona a la PyME familiar en la cima del rubro a nivel global. Tras ser notificado del galardón, el maestro panadero Juan Manuel Alfonso Rodríguez relató la emoción vivida puertas adentro: "La verdad que es una alegría inmensa, realmente es como que no terminamos de caer todavía. Fue apenas hace un par de días donde salimos a comunicar esto, y es una alegría enorme".

La clave del éxito radica en el trabajo constante y en la historia de esfuerzo que se remontan a la llegada de sus abuelos desde España a mediados del siglo pasado.

"Es un trabajo conjunto y que en realidad lleva mucho tiempo. No es que esperábamos ni fuimos a buscar nada, sino que simplemente todos los días para nosotros era levantarse y ver cómo podíamos ser mejores", destacó Alfonso Rodríguez.

Entre sus mayores distintivos se destaca un horno de piso en funcionamiento continuo desde 1931, así como creaciones propias que combinan la técnica artesanal con la identidad local, como la factura "paracaidista".

Hoy, la tercera generación familiar consolida la vigencia de las panaderías de barrio y lleva la tradición artesanal argentina a lo más alto de la escena mundial.

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