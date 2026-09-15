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Juegos Suramericanos Notas

Imparable: la riocuartense Macarena Ceballos ganó tres medallas doradas en los Suramericanos

La nadadora cordobesa la rompió en la competencia continental: obtuvo la presea dorada en los 100 y 200 metros pecho y también en posta, con Cecilia Dieleke, Laila Chain y Andrea Berrino. Más allá de sus logros, es un emblema.

15/09/2026 | 09:51Redacción Cadena 3

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La nadadora riocuartense Macarena Ceballos brilló en la pileta santafesina.

FOTO: La nadadora riocuartense Macarena Ceballos brilló en la pileta santafesina.

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  1.

    Audio. Macarena Ceballos, emblema de Argentina en los Suramericanos: ya ganó tres medallas de oro

    Juegos Suramericanos

    Episodios

Macarena Ceballos, emblema de la delegación argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, ganó hasta el momento tres medallas de oro y va por una más en la competencia continental.

La nadadora riocuartense se impuso en los 100 y 200 metros pecho y también consiguió el oro en la prueba de posta, junto a Cecilia Dieleke, Laila Chain y Andrea Berrino.

En los 100 metros pecho, más allá de quedarse con la medalla dorada, Ceballos no se mostró conforme con su tiempo. Esa exigencia refleja a una deportista que, a los 31 años, mantiene intactos sus objetivos y continúa entre las referentes de la natación argentina.

Ceballos alcanzó las semifinales en los Juegos Olímpicos de París 2024 y sostiene su preparación con la mira puesta en los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Pero su importancia trasciende los resultados deportivos: la riocuartense también es una referente para las nuevas generaciones de nadadores que buscan proyectarse en el alto rendimiento.

Entre ellas aparece Agostina Hein, una de las grandes figuras de la natación argentina, que no pudo participar de los Juegos Suramericanos por una apendicitis.

También Cecilia Dieleke, de apenas 16 años, tiene en Ceballos un espejo dentro del equipo argentino. La joven nadadora oriunda de San Martín, Buenos Aires, también consiguió tres medallas doradas en la competencia.

Informe de Jorge Parodi

Lectura rápida

¿Quién es Macarena Ceballos?
Es una nadadora riocuartense y emblema de la delegación argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

¿Cuántas medallas ha ganado hasta ahora?
Ha ganado tres medallas de oro en la competencia.

¿Qué logros ha tenido Ceballos recientemente?
Se impuso en los 100 y 200 metros pecho y en la prueba de posta.

¿Cuál es su objetivo a futuro?
Prepararse para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

¿Quiénes son algunas de sus referentes en la natación?
Entre ellas están Agostina Hein y Cecilia Dieleke, quienes también son nadadoras destacadas.

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