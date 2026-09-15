Detuvieron al principal sospechoso del asesinato del niño de 7 años en Mendoza
La Policía identificó y arrestó al presunto autor de los disparos. Hay otros dos sospechosos y se investiga una posible venganza contra los hermanos de la víctima.
15/09/2026 | 11:31Redacción Cadena 3
FOTO: Un detenido por el asesinato de un niño de 7 años en Mendoza.
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Audio. Detuvieron al principal sospechoso del asesinato del niño de 7 años en Las Heras, Mendoza
Juntos
La Policía de Mendoza detuvo al principal sospechoso del crimen de Leonel Ortiz, el niño de 7 años que murió tras quedar en medio de un tiroteo en su vivienda del asentamiento Junín, en el departamento de Las Heras.
La captura se produjo durante la madrugada en el barrio San Martín de la capital provincial, a menos de 12 horas del ataque, como resultado de un operativo realizado por la Dirección de Investigaciones.
Son tres las personas sospechadas de haber participado del hecho. El detenido sería el autor de los disparos que terminaron con la vida del menor, quien iba a cumplir 8 años a finales de septiembre.
El ataque ocurrió el lunes por la noche, cuando un grupo de personas ingresó a la vivienda de la familia y abrió fuego. Uno de los proyectiles alcanzó a Leonel, quien fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Carrillo, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.
Los disparos generaron numerosos llamados al sistema de emergencias y provocaron un importante despliegue policial en la zona. Tras la balacera, los atacantes escaparon en un automóvil rojo.
La principal hipótesis sostiene que el crimen se produjo como una represalia de una banda enfrentada con los hermanos de la víctima. La investigación también procura establecer si el conflicto se originó por un presunto robo.
Valeria, hermana de Leonel, contó que durante la mañana ya se había registrado un enfrentamiento y que los agresores regresaron por la noche. "El problema pasó en la mañana y después volvieron en la noche. Mi hermano estaba adentro de la casa. Ellos atacaron a todos y mi hermanito no logró esconderse", relató.
La joven aseguró que la disputa estaba relacionada con uno de sus hermanos, aunque negó que este hubiera participado del robo mencionado por los atacantes. "Querían que mi hermano se fuera del barrio", afirmó.
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Informe de Facundo Dimaría.
Lectura rápida
¿Quién fue detenido por el crimen de Leonel Ortiz? El principal sospechoso detenido es un hombre que habría realizado los disparos que causaron la muerte de Leonel Ortiz.
¿Dónde ocurrió el tiroteo? El tiroteo tuvo lugar en la vivienda de la familia en el asentamiento Junín, en el departamento de Las Heras.
¿Cuándo se realizó la captura del sospechoso?
La captura del sospechoso se realizó durante la madrugada, a menos de 12 horas después del ataque ocurrido el lunes por la noche.
¿Qué motivó el ataque? La principal hipótesis sugiere que el ataque fue una represalia de una banda enfrentada con los hermanos de Leonel.
¿Qué ocurrió con Leonel tras el tiroteo? Leonel fue trasladado al Hospital Carrillo, donde los médicos confirmaron su fallecimiento tras ser alcanzado por un proyectil.