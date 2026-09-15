Detuvieron al principal sospechoso del asesinato del niño de 7 años en Mendoza

FOTO: Un detenido por el asesinato de un niño de 7 años en Mendoza.

La Policía de Mendoza detuvo al principal sospechoso del crimen de Leonel Ortiz, el niño de 7 años que murió tras quedar en medio de un tiroteo en su vivienda del asentamiento Junín, en el departamento de Las Heras.

La captura se produjo durante la madrugada en el barrio San Martín de la capital provincial, a menos de 12 horas del ataque, como resultado de un operativo realizado por la Dirección de Investigaciones.

Son tres las personas sospechadas de haber participado del hecho. El detenido sería el autor de los disparos que terminaron con la vida del menor, quien iba a cumplir 8 años a finales de septiembre.

El ataque ocurrió el lunes por la noche, cuando un grupo de personas ingresó a la vivienda de la familia y abrió fuego. Uno de los proyectiles alcanzó a Leonel, quien fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Carrillo, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

Los disparos generaron numerosos llamados al sistema de emergencias y provocaron un importante despliegue policial en la zona. Tras la balacera, los atacantes escaparon en un automóvil rojo.

La principal hipótesis sostiene que el crimen se produjo como una represalia de una banda enfrentada con los hermanos de la víctima. La investigación también procura establecer si el conflicto se originó por un presunto robo.

Valeria, hermana de Leonel, contó que durante la mañana ya se había registrado un enfrentamiento y que los agresores regresaron por la noche. "El problema pasó en la mañana y después volvieron en la noche. Mi hermano estaba adentro de la casa. Ellos atacaron a todos y mi hermanito no logró esconderse", relató.

La joven aseguró que la disputa estaba relacionada con uno de sus hermanos, aunque negó que este hubiera participado del robo mencionado por los atacantes. "Querían que mi hermano se fuera del barrio", afirmó.

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Informe de Facundo Dimaría.