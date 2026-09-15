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Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este martes 15 de septiembre

Este martes 15 de septiembre, Salta presenta un clima mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre 4° y 21°. La humedad se mantiene en 45% y el viento sopla a 2 m/s.

15/09/2026 | 12:32Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 15 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Salta en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Salta disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 18°, con una sensación térmica de 18°. La humedad se encuentra en un 45%, lo que proporciona un ambiente relativamente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el norte, y la presión atmosférica se sitúa en 1018 hPa.

El clima hoy martes 15 de septiembre

Para este martes 15 de septiembre, se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 22°. Las condiciones climáticas se mantendrán favorables, con un cielo despejado durante la mayor parte del día. La humedad se mantendrá en torno al 45%, y el viento continuará soplando a una velocidad de 2 m/s. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en Salta.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El miércoles 16 de septiembre, la mínima será de 8° y la máxima de 22°, con cielo despejado. El jueves 17, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 21°, con nubes cubriendo el cielo. Para el viernes 18, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 25°, con algunas nubes dispersas. El sábado 19, la mínima será de 13° y la máxima de 27°, con posibilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el domingo 20, se espera una mínima de 14° y una máxima de 30°, con cielo despejado.

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