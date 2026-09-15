Alejandro Vila, investigador del CONICET, recibe el prestigioso Premio Moselio Schaechter 2026

La Sociedad Americana de Microbiología (ASM) otorgó el Premio Moselio Schaechter 2026 a Alejandro Vila, investigador del CONICET y director del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR, CONICET-UNR). Esta distinción, que reconoce a investigadores de países en vías de desarrollo con un compromiso excepcional en la microbiología, forma parte del Programa de Premios y Galardones 2027 de la ASM.

Investigaciones sobre resistencia a antibióticos

Las investigaciones de Vila se enfocan en la resistencia a los antibióticos, un desafío crítico en la salud global. Su trabajo pionero en biología estructural, que incluyó la introducción de la Resonancia Magnética Nuclear (RMN) en Argentina, permitió comprender los mecanismos moleculares de las metalo-ß-lactamasas, enzimas que provocan resistencia bacteriana.

Esta línea de investigación es fundamental, ya que genera conocimiento que se traduce en el desarrollo de patentes y servicios tecnológicos de alto valor agregado, apoyando la innovación biotecnológica.

Reconocimiento al trabajo en equipo

Vila expresó que "recibir este premio es un inmenso honor y un reconocimiento a la calidad de la ciencia en nuestro país". Destacó el esfuerzo colectivo de su equipo en el IBR, resaltando que este galardón demuestra que Argentina puede realizar ciencia de frontera y generar soluciones a problemas globales urgentes.

Un premio de prestigio internacional

La ASM, fundada en 1899, es una de las organizaciones científicas más grandes del mundo. El Premio Moselio Schaechter, en honor a un expresidente de la institución, valora la capacidad de construir ciencia desde regiones en desarrollo, destacando tanto la excelencia investigativa como el impacto en la formación comunitaria.

Vila se suma a un selecto grupo de científicos latinoamericanos galardonados, incluyendo a Gustavo Goldman (Brasil, 2021), Nancy Saravia (Colombia, 2013) y Diego de Mendoza (CONICET, 2015).