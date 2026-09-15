Alejandro Vila, investigador del CONICET, recibe el prestigioso Premio Moselio Schaechter 2026
El investigador Alejandro Vila fue distinguido por la Sociedad Americana de Microbiología por su liderazgo en el estudio de la resistencia a los antibióticos. Este reconocimiento se suma a su trayectoria en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario.
FOTO: Alejandro Vila, investigador del CONICET (Crédito: CONICET)
La Sociedad Americana de Microbiología (ASM) otorgó el Premio Moselio Schaechter 2026 a Alejandro Vila, investigador del CONICET y director del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR, CONICET-UNR). Esta distinción, que reconoce a investigadores de países en vías de desarrollo con un compromiso excepcional en la microbiología, forma parte del Programa de Premios y Galardones 2027 de la ASM.
Investigaciones sobre resistencia a antibióticos
Las investigaciones de Vila se enfocan en la resistencia a los antibióticos, un desafío crítico en la salud global. Su trabajo pionero en biología estructural, que incluyó la introducción de la Resonancia Magnética Nuclear (RMN) en Argentina, permitió comprender los mecanismos moleculares de las metalo-ß-lactamasas, enzimas que provocan resistencia bacteriana.
Esta línea de investigación es fundamental, ya que genera conocimiento que se traduce en el desarrollo de patentes y servicios tecnológicos de alto valor agregado, apoyando la innovación biotecnológica.
Reconocimiento al trabajo en equipo
Vila expresó que "recibir este premio es un inmenso honor y un reconocimiento a la calidad de la ciencia en nuestro país". Destacó el esfuerzo colectivo de su equipo en el IBR, resaltando que este galardón demuestra que Argentina puede realizar ciencia de frontera y generar soluciones a problemas globales urgentes.
Un premio de prestigio internacional
La ASM, fundada en 1899, es una de las organizaciones científicas más grandes del mundo. El Premio Moselio Schaechter, en honor a un expresidente de la institución, valora la capacidad de construir ciencia desde regiones en desarrollo, destacando tanto la excelencia investigativa como el impacto en la formación comunitaria.
Vila se suma a un selecto grupo de científicos latinoamericanos galardonados, incluyendo a Gustavo Goldman (Brasil, 2021), Nancy Saravia (Colombia, 2013) y Diego de Mendoza (CONICET, 2015).
Lectura rápida
¿Quién recibió el Premio Moselio Schaechter 2026?
Alejandro Vila, investigador del CONICET y director del IBR.
¿Qué reconoce este premio?
El galardón distingue a investigadores de países en vías de desarrollo con liderazgo en microbiología.
¿Cuál es el enfoque de las investigaciones de Vila?
Su trabajo se centra en la resistencia a los antibióticos y mecanismos moleculares de enzimas responsables de esta resistencia.
¿Qué importancia tiene la investigación de Vila?
Genera conocimiento que se traduce en patentes y servicios tecnológicos, contribuyendo a la innovación biotecnológica.
¿Cómo ve Vila este reconocimiento?
Lo considera un honor y un reconocimiento al trabajo colectivo de su equipo en el IBR.