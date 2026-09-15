Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 15 de septiembre

Este martes 15 de septiembre de 2026, la realidad del dólar en Argentina refleja la constante búsqueda de los ciudadanos por proteger su poder adquisitivo en un contexto económico complejo. La cotización del dólar oficial se sitúa en $1.530 para la venta, lo que establece un precio fundamental para aquellos que buscan acceder a divisas de manera legal y regulada. La compra de esta divisa se encuentra en $1.480.

El dólar blue, por su parte, ha alcanzado un valor de $1.555 para la venta y $1.535 para la compra. Esta cotización suele ser utilizada por aquellos que buscan operar en el mercado paralelo, donde los precios a menudo exceden notablemente a los del dólar oficial. Este fenómeno alimenta la incertidumbre económica, dado que refleja la presión sobre el peso argentino y la búsqueda de alternativas por parte de los ciudadanos.

En el terreno de las operaciones bursátiles, el dólar bolsa se establece en $1.536,70 para la venta y $1.530,10 para la compra. Este tipo de cambio resulta importante para aquellos que desean realizar inversiones a través de operaciones complicadas como la compra de acciones en pesos y su posterior venta en dólares.

Por otro lado, el dólar contado con liquidación hoy se ubica en $1.597,50, lo que lo convierte en una opción para quienes buscan transferir divisas al exterior mediante operaciones financieras. La cotización para la compra se encuentra en $1.595,50.

El entorno del dólar cripto muestra precios competitivos, con una cotización de $1.593,47 para la venta y $1.591,87 para la compra, lo que refleja el creciente uso de criptomonedas como alternativa bajo las condiciones actuales.

Finalmente, el dólar tarjeta, que se utiliza para gastos en el exterior y compras online, tiene una cotización que asciende hasta los $1.989 para la venta y $1.924 para la compra. Esto implica que los viajes al extranjero o las compras en plataformas digitales se han vuelto considerablemente más costosos debido a la inflación y la devaluación del peso argentino.

El impacto de estas distintas cotizaciones afecta a cada argentino de manera directa, ya que se traduce en el costo de productos importados, tarifas de servicios y en la planificación de viajes al exterior. La volatilidad del mercado también pone en evidencia cómo factores internos como la inflación y externos como la situación económica global influyen en el valor del peso argentino y su relación con el dólar.