Caso Ludueña: "Desde la política van a seguir apareciendo Barrelier"
La querellante por los abusos imputados al exasesor radical apuntó a la inacción del Estado y alertó por la repetición de hechos en el poder.
15/09/2026 | 08:03Redacción Cadena 3
FOTO: Polo de la Mujer de Córdoba. (Foto: prensacba.gob.ar)
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Audio. Caso Ludueña: "Desde la política van a seguir apareciendo Barrelier"
Radioinforme 3
La investigación contra Omar Ludueña, exasesor del bloque radical en la Unicameral imputado por abusos sexuales continuados a sus hermanas de crianza, expuso una severa falla de control institucional y judicial.
La letrada Daniela Morales Leanza confirmó en diálogo con Cadena 3 que la detención se concretó nueve años después de la primera denuncia presentada en 2017, exponiendo que la inacción estatal permitió la prolongación del tormento durante décadas.
Según la querella, el acusado suma múltiples víctimas y se perfila como un "abusador serial". Sin embargo, Morales Leanza apuntó directo a la responsabilidad de la clase dirigente y los organismos que debieron actuar y no lo hicieron: "Desde la política van a seguir apareciendo Barrelier, van a seguir apareciendo Villarreal, van a seguir apareciendo Ludueña (...) todos los que están allí saben quiénes tienen al lado".
La abogada remarcó las severas secuelas psicológicas que padecen las víctimas, comparables con las de "un veterano de guerra", y fustigó la falta de empatía del sistema: "Hay una decadencia institucional desde la justicia y en la política. Si no están acompañadas por un abogado, las víctimas tienen que peregrinar años".
Finalmente, cargó contra la inacción frente a los avisos previos que se dieron desde la infancia de los afectados y concluyó con crudeza sobre la dirigencia: "Tienen leyes y protocolos, pero falla el eslabón humano. La verdad es que tienen sangre de pato".
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El ministro de Seguridad de Córdoba dijo a Cadena 3 que no tienen constancia directa de participantes. Reclamó diálogo y supervisión de las redes y explicó cómo se activan las búsquedas.
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Lectura rápida
¿Quién es el principal acusado en la investigación?
El principal acusado es Omar Ludueña, exasesor del bloque radical en la Unicameral.
¿Qué delitos se le imputan a Ludueña?
Se le imputan abusos sexuales continuados a sus hermanas de crianza.
¿Cuánto tiempo pasó desde la primera denuncia hasta la detención?
Pasaron nueve años desde la primera denuncia presentada en 2017.
¿Qué consecuencias enfrentan las víctimas según la abogada?
Las víctimas padecen severas secuelas psicológicas, comparables con las de "un veterano de guerra".
¿Cuál es la crítica de Morales Leanza hacia las instituciones?
Critica la falta de empatía y la decadencia institucional en la justicia y la política.