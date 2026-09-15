Newell's negocia con Platense: buscan que haya hinchas visitantes en Vicente López
El encuentro será el domingo 20 de septiembre a las 17 por la décima fecha del Clausura. La comisión directiva del Parque Independencia pretende unas 4.000 populares y solicitó un valor más accesible.
15/09/2026 | 09:23Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Hinchada en el Coloso Marcelo Bielsa.
La dirigencia de Newell’s negocia con sus pares de Platense para conseguir que los hinchas rojinegros puedan asistir al partido del próximo domingo 20 de septiembre, a las 17, en el Estadio Ciudad de Vicente López, por la fecha 10 del Torneo Clausura.
El principal punto de discusión es el precio de las entradas. La comisión directiva leprosa pidió una reducción en el valor de los tickets y, según informó Estadio 3, la presencia de público visitante todavía no está confirmada.
Desde Newell’s buscan obtener unas 4.000 localidades populares para la parcialidad rojinegra. Las conversaciones continúan entre ambas dirigencias y la posibilidad de que haya hinchas leprosos en Buenos Aires dependerá del acuerdo económico.
Lectura rápida
¿Qué negocia Newell’s? La dirigencia de Newell’s negocia con Platense para permitir la asistencia de hinchas al partido.
¿Cuándo se jugará el partido? El partido se jugará el domingo 20 de septiembre a las 17.
¿Dónde se llevará a cabo el partido? El partido se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de Vicente López.
¿Cuántas entradas busca Newell’s? Newell’s busca obtener unas 4.000 localidades populares para sus hinchas.
¿Cuál es el principal obstáculo? El principal obstáculo es el precio de las entradas y el acuerdo económico entre las dirigencias.