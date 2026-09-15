Newell's negocia con Platense: buscan que haya hinchas visitantes en Vicente López

La dirigencia de Newell’s negocia con sus pares de Platense para conseguir que los hinchas rojinegros puedan asistir al partido del próximo domingo 20 de septiembre, a las 17, en el Estadio Ciudad de Vicente López, por la fecha 10 del Torneo Clausura.

El principal punto de discusión es el precio de las entradas. La comisión directiva leprosa pidió una reducción en el valor de los tickets y, según informó Estadio 3, la presencia de público visitante todavía no está confirmada.

Desde Newell’s buscan obtener unas 4.000 localidades populares para la parcialidad rojinegra. Las conversaciones continúan entre ambas dirigencias y la posibilidad de que haya hinchas leprosos en Buenos Aires dependerá del acuerdo económico.