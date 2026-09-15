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Demoras en avenida Lugones por trabajos de Metrogas afectan el tránsito en la Ciudad

La duración de la restricción de carriles dependerá del tiempo de secado del material colocado para tapar la excavación.

15/09/2026 | 09:17Redacción Cadena 3

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Demoras en avenida Lugones por trabajos de Metrogas afectan el tránsito en la Ciudad

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Buenos Aires, 15 de septiembre (NA) -- Las demoras en la avenida Lugones por los trabajos de la empresa Metrogas siguen este martes, y las autoridades han indicado que la duración de la restricción de carriles dependerá del tiempo de secado del material utilizado para cubrir la excavación.

Las reparaciones iniciaron el viernes 11 de septiembre por la noche, cuando se detectó una fuga en una válvula de la red de alta presión. Sin embargo, las obras se extendieron más de lo previsto, lo que resultó en que hasta este martes dos carriles de la avenida Lugones continúen afectados al tránsito.

De acuerdo con la información proporcionada a la agencia Noticias Argentinas, dos carriles centrales en la curva de conexión desde la avenida General Paz permanecen restringidos, lo que genera demoras en el acceso a la Ciudad de Buenos Aires desde la zona Norte.

A pesar de que no hay confirmación oficial, se estima que la restricción de carriles podría mantenerse hasta mañana, "dependiendo del tiempo de secado del material colocado para tapar la excavación".

Según lo informado por la empresa, la pérdida fue reparada y el lunes por la noche finalizaron las labores de hormigonado del pozo y reconstrucción de la calzada vehicular, con el objetivo de restablecer la normalidad del tránsito en la zona.

Se destacó que durante la madrugada se reconfiguró la señalización vial y se habilitó un carril adicional para la circulación.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué está ocurriendo en la avenida Lugones?
Las demoras en la avenida Lugones se deben a los trabajos de reparación de Metrogas que continúan este martes.

¿Quién es responsable de las obras?
La empresa encargada de los trabajos es Metrogas.

¿Cuándo iniciaron las reparaciones?
Las reparaciones comenzaron el viernes 11 de septiembre por la noche.

¿Dónde se encuentran las restricciones?
Las restricciones afectan dos carriles centrales en la curva de conexión desde la avenida General Paz.

¿Cuándo se espera que finalicen las restricciones?
Se estima que las restricciones podrían durar hasta mañana, dependiendo del secado del material utilizado.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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