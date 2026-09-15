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Boca se prepara para enfrentar a San Pablo en la Copa Sudamericana: la alineación confirmada

El equipo busca avanzar a las semifinales del torneo continental, con un plantel que incluye a Paredes y Merentiel. La cita es este martes en San Pablo.

15/09/2026 | 09:16Redacción Cadena 3

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Boca va por la clasificación a semis.

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Buenos Aires, 15 de septiembre (NA) -- Boca Juniors se enfrentará este martes a San Pablo en Brasil, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El director técnico Rodolfo "Vasco" Arruabarrena tiene casi definido el once titular que saltará al campo.

En el arco, se espera que el colombiano Álvaro Montero retorne tras ausentarse en el último encuentro debido a un viaje a su país por el fallecimiento de su abuela. Montero, que se unió al club en el último mercado de pases, tuvo su debut en la ida contra San Pablo y no participó en el encuentro ante Central Córdoba, donde el "Xeneize" ganó 3-1.

La defensa estará compuesta por los laterales Leandro Lozano y Lautaro Blanco, mientras que la zaga central será ocupada por Lautaro Di Lollo y Facundo "Jagger" Herrera, quien ha demostrado un gran rendimiento en las últimas semanas.

En el mediocampo, el capitán y figura Leandro Paredes regresa tras no haber jugado en el último partido, acompañado por Santiago Ascacíbar y Milton Delgado. Paredes, que participó recientemente en el Mundial 2026 con la Selección argentina, será clave en la creación de juego.

Adelante, Alan Velasco actuará como enlace, mientras que la delantera estará conformada por el uruguayo Miguel Merentiel y Leonel Flores.

La posible formación de Boca para enfrentar a San Pablo es la siguiente: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Lectura rápida

¿Qué partido jugará Boca?
Boca enfrentará a San Pablo en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

¿Quién es el entrenador de Boca?
El director técnico es Rodolfo "Vasco" Arruabarrena.

¿Quién es el arquero titular?
El arquero será Álvaro Montero, quien regresa tras un viaje a Colombia.

¿Qué jugadores destacan en el mediocampo?
Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar y Milton Delgado conformarán el mediocampo.

¿Cuál es la alineación confirmada?
La formación incluye a Montero, Lozano, Di Lollo, Herrera, Blanco, Ascacíbar, Paredes, Delgado, Velasco, Merentiel y Flores.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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