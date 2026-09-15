Irán rechaza negociaciones con EE. UU. hasta que se cumplan sus condiciones: "¡Punto!"

Buenos Aires, 15 septiembre (NA) -- El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, afirmó en la madrugada de este martes que Teherán no entablará negociaciones con Washington hasta que se satisfagan sus condiciones.

Esta declaración se produce tras los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró el lunes que Irán estaba ansioso por llegar a un acuerdo "rápida y desesperadamente" y que su país podría estar dispuesto a reanudar las conversaciones con la República Islámica. En respuesta a estas afirmaciones, Rezaei utilizó la red social X para expresar su postura.

"No habrá negociaciones hasta que se cumplan las condiciones de Irán. ¡Punto!", sentenció el secretario en su publicación.

Trump había publicado en Truth Social: "La fracasada nación de Irán quiere llegar a un acuerdo, rápida y desesperadamente. Yo decidiré si Estados Unidos optará o no por entablar conversaciones, una posibilidad a la que estamos abiertos".

Rezaei, por su parte, respondió: "No se dejen distraer por las señales contradictorias del presidente estadounidense, que van desde 'no hay negociaciones' hasta 'estamos dispuestos a hablar'. Lo que está en juego en torno al petróleo y los estrechos ha cambiado. Los intentos de controlar los daños no detendrán lo que viene".

En este contexto, el futuro de las negociaciones permanece incierto tras una serie de recientes escaladas militares entre ambos países.