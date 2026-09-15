Irán rechaza negociaciones con EE. UU. hasta que se cumplan sus condiciones: "¡Punto!"
El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, reafirmó que no habrá diálogo con Estados Unidos hasta que se cumplan sus exigencias, en respuesta a Donald Trump.
FOTO: Irán se niega a negociar con Estados Unidos.
Buenos Aires, 15 septiembre (NA) -- El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, afirmó en la madrugada de este martes que Teherán no entablará negociaciones con Washington hasta que se satisfagan sus condiciones.
Esta declaración se produce tras los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró el lunes que Irán estaba ansioso por llegar a un acuerdo "rápida y desesperadamente" y que su país podría estar dispuesto a reanudar las conversaciones con la República Islámica. En respuesta a estas afirmaciones, Rezaei utilizó la red social X para expresar su postura.
"No habrá negociaciones hasta que se cumplan las condiciones de Irán. ¡Punto!", sentenció el secretario en su publicación.
Trump había publicado en Truth Social: "La fracasada nación de Irán quiere llegar a un acuerdo, rápida y desesperadamente. Yo decidiré si Estados Unidos optará o no por entablar conversaciones, una posibilidad a la que estamos abiertos".
Rezaei, por su parte, respondió: "No se dejen distraer por las señales contradictorias del presidente estadounidense, que van desde 'no hay negociaciones' hasta 'estamos dispuestos a hablar'. Lo que está en juego en torno al petróleo y los estrechos ha cambiado. Los intentos de controlar los daños no detendrán lo que viene".
En este contexto, el futuro de las negociaciones permanece incierto tras una serie de recientes escaladas militares entre ambos países.
Lectura rápida
¿Qué dijo Irán sobre las negociaciones?
Irán afirmó que no negociará con Estados Unidos hasta que se cumplan sus condiciones.
¿Quién es el portavoz iraní?
El portavoz es Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.
¿Qué opinó Trump sobre Irán?
Trump dijo que Irán quería un acuerdo "rápida y desesperadamente" y que Estados Unidos podría reanudar las negociaciones.
¿Cómo respondió Rezaei a Trump?
Rezaei desestimó las declaraciones de Trump y reafirmó que no habrá negociaciones hasta que se cumplan las condiciones iraníes.
¿Qué futuro tienen las negociaciones?
El futuro de las conversaciones es incierto debido a las recientes escaladas militares entre Irán y Estados Unidos.
[Fuente: Noticias Argentinas]