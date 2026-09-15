ACDE Córdoba invita a reflexionar sobre liderazgo, empresa, familia y servicio junto a Enrique Shaw

¿Qué líderes necesitan hoy nuestras empresas y nuestra sociedad? Con esa pregunta como punto de partida, ACDE Córdoba convoca a empresarios, ejecutivos, emprendedores, profesionales y líderes de organizaciones al encuentro “Enrique Shaw: empresa, familia y servicio”, que se realizará el jueves 17 de septiembre de 2026, de 9 a 11, en el Auditorio OSDE, ubicado en Cerro de las Rosas.

En un contexto que demanda decisiones responsables, visión de futuro y liderazgos profundamente humanos, la propuesta busca generar un espacio de reflexión y diálogo en torno a la empresa, la fe, la familia y el servicio.

La figura central será Enrique Shaw, fundador y primer presidente de ACDE, cuyo pensamiento mantiene vigencia como referencia para quienes tienen hoy la responsabilidad de conducir organizaciones.

La jornada partirá de una pregunta que atraviesa los desafíos actuales de la gestión: ¿es posible alcanzar resultados, innovar y tomar decisiones complejas sin perder de vista la dignidad de cada persona?

Liderar con la persona en el centro

Shaw entendió la empresa como una comunidad de personas y desarrolló una concepción del liderazgo que integraba eficiencia, profesionalismo, trabajo digno, desarrollo humano, vida familiar, servicio y responsabilidad social.

Su legado invita a pensar la empresa no solo como una organización orientada a producir y alcanzar resultados, sino también como un espacio de encuentro, crecimiento y transformación.

Esta perspectiva adquiere especial relevancia frente a los cambios tecnológicos, las nuevas formas de trabajo y la necesidad de construir liderazgos capaces de combinar firmeza, sensibilidad, profesionalismo y propósito.

Empresa, familia, fe y servicio

Además de empresario, Enrique Shaw fue esposo y padre de nueve hijos. Su trayectoria refleja una búsqueda de coherencia entre su actividad empresarial, su vida familiar, su fe y su vocación de servicio.

En este sentido, el encuentro organizado por ACDE Córdoba propone recuperar una mirada integral sobre el liderazgo. La invitación no se limita a pensar cómo dirigir mejor una empresa, sino que busca abrir un espacio para reflexionar sobre el propósito desde el cual se conduce, el impacto de las decisiones y la responsabilidad de cada líder frente a las personas y la comunidad.

Testimonios y miradas actuales

La jornada contará con la participación de María Elena Critto, nieta de Enrique Shaw, quien compartirá una mirada cercana sobre su vida familiar, su vocación de servicio y la coherencia con la que integró sus convicciones y su responsabilidad empresarial.

También participará Gonzalo Tanoira, empresario y expresidente de ACDE, quien abordará la actualidad del legado de Shaw frente a los desafíos de la gestión, la conducción de equipos y la transformación de las organizaciones.

Una conversación abierta a la comunidad

La actividad está dirigida a socios de ACDE y abierta a toda la comunidad empresaria, profesional y de liderazgo interesada en promover organizaciones más humanas, responsables y orientadas al bien común.

La participación requiere inscripción previa y los cupos son limitados. Las condiciones para socios y no socios están disponibles en el formulario oficial de inscripción.

Información del encuentro

Actividad : “Enrique Shaw: empresa, familia y servicio”

Fecha : jueves 17 de septiembre de 2026

Horario : 9:00 a 11:00. Acreditación: 8:45

Lugar : Auditorio OSDE, Cerro de las Rosas, Córdoba

Destinatarios: empresarios, ejecutivos, emprendedores, profesionales y líderes de organizaciones

Modalidad : participación con inscripción previa y cupos limitados