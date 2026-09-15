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Juegos Suramericanos Notas

Video: impactante golpe de una ciclista contra una valla en los Suramericanos

La uruguaya Mariana García perdió el control de su bicicleta durante la prueba femenina de contrarreloj sobre la Ruta Nacional 34. El impacto requirió la asistencia de la deportista.

15/09/2026 | 10:29Redacción Cadena 3 Rosario

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El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 34.

FOTO: El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 34.

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La ciclista uruguaya Mariana García sufrió un fuerte accidente este martes durante la final femenina de contrarreloj de ciclismo de ruta de los Juegos Suramericanos 2026, que se disputa en Rafaela.

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El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 34, donde García perdió el control de su bicicleta y chocó contra una de las vallas de contención ubicadas al costado del recorrido. El impacto generó preocupación entre los presentes y obligó a asistir a la deportista.

La prueba corresponde a la final femenina de contrarreloj individual de ciclismo de ruta. El accidente quedó registrado en video durante el desarrollo de la competencia.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un accidente de ciclismo durante la final femenina de contrarreloj de los Juegos Suramericanos 2026.

¿Quién estuvo involucrada? La ciclista uruguaya Mariana García.

¿Cuándo sucedió? Este martes durante la competencia.

¿Dónde tuvo lugar el accidente? En la Ruta Nacional 34 en Rafaela.

¿Cómo sucedió el accidente? García perdió el control de su bicicleta y chocó contra una valla de contención.

¿Por qué fue preocupante? El impacto generó preocupación entre los presentes y requirió asistencia médica para la deportista.

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