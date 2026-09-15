Estudiantes de La Plata se mide ante Corinthians en busca de un lugar en las semifinales

Buenos Aires, 15 septiembre (NA) -- Estudiantes de La Plata se enfrentará este miércoles a Corinthians en Brasil, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. La meta del equipo argentino es alcanzar las semifinales del torneo por primera vez en 17 años.

El encuentro está programado para las 21:30 y se llevará a cabo en el Neo Química Arena. Los aficionados podrán seguir la cobertura en vivo a través de Agencia Noticias Argentinas, además de verlo en Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro del partido será el venezolano Jesús Valenzuela, con Juan Soto como VAR.

Estudiantes llega a este desafío con la presión de tener que obtener un buen resultado en Brasil, luego del empate 1-1 en el partido de ida. En esa ocasión, el "Pincha" abrió el marcador rápidamente con un gol de Alexis Castro, pero Kaio César igualó para el equipo brasileño.

En el ámbito local, Estudiantes viene de conseguir una victoria 2-1 ante Platense en la novena fecha del Torneo Clausura, lo que lo acerca a los puestos de clasificación para los playoffs.

Este partido podría marcar un hito en la historia del club, ya que el equipo no llega a las semifinales de la Copa Libertadores desde 2009, cuando se consagró campeón.

Por su parte, Corinthians superó a Rosario Central en una complicada serie de octavos de final. En el Brasileirão, el equipo se encuentra en una posición delicada, ocupando el decimotercer lugar y con el riesgo de caer en zona de descenso.