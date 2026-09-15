La Corte Suprema de EE.UU. rechaza restricciones al voto por correo antes de las elecciones

FOTO: Donald Trump sufrió un nuevo revés de cara a los comicios de medio término de noviembre próximo.

Buenos Aires, 15 septiembre (NA) -- La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó un pedido del presidente Donald Trump para implementar nuevas restricciones al voto por correo antes de las elecciones legislativas de noviembre, constituyendo un significativo revés judicial para la Casa Blanca en un momento en que el proceso electoral ya ha comenzado en varios estados.

El tribunal supremo se negó a anular una orden judicial que había bloqueado la aplicación de las nuevas reglas promovidas por el Gobierno, permitiendo que los estados continúen enviando las boletas por correo utilizando los procedimientos actuales.

La administración Trump buscaba implementar una serie de modificaciones que incluían la aprobación previa por parte del Servicio Postal de los diseños de los sobres utilizados para las boletas y la obligación de que los estados introdujeran información sobre los votantes en un portal federal.

Las autoridades electorales habían alertado que las modificaciones eran prácticamente inviables de implementar a tan poca distancia de los comicios y que podrían resultar en que votos válidos quedaran sin contabilizar.

La Corte expresó en su breve resolución de emergencia que la administración probablemente no lograría prevalecer en los tribunales con su argumento, aunque no expuso en detalle los fundamentos de su decisión.

Los jueces conservadores Samuel Alito y Clarence Thomas votaron en disidencia. Brett Kavanaugh, también parte del sector conservador del tribunal, coincidió en que las restricciones no debían entrar en vigor para estas elecciones, aunque dejó abierta la posibilidad de respaldar en el futuro la postura del Gobierno.

La resolución cobra especial relevancia porque las boletas por correo ya han comenzado a distribuirse en algunos estados y el sistema representa habitualmente cerca de un tercio de los votos emitidos en las elecciones estadounidenses.

El conflicto se originó en una orden ejecutiva de Trump y en regulaciones posteriores del Servicio Postal destinadas a modificar el sistema de voto por correo.

Dos tribunales federales habían detenido la implementación de las medidas. Una decisión fue adoptada por la jueza federal Indira Talwani, en Boston, y otra por el juez Carl Nichols, en Washington, quien había sido designado durante la primera presidencia de Trump.

Nichols consideró que la entrada en vigencia de las nuevas normas incrementaba el riesgo de que una cantidad significativa de votos por correo que cumplían los requisitos legales no fueran finalmente contabilizados.

Trump ha cuestionado durante años el voto por correo, argumentando que este mecanismo facilita irregularidades electorales, aunque no se han presentado pruebas de fraude generalizado asociado a esta modalidad de sufragio.

El fallo representa uno de los principales obstáculos judiciales a los intentos de la administración republicana de modificar las reglas electorales antes de las legislativas de noviembre, donde estará en juego el control del Congreso y una parte considerable del poder político durante la segunda mitad del mandato de Trump.