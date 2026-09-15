Javier Milei en el puesto 14 de presidentes latinoamericanos: ¿quién lidera el ranking en septiembre?

FOTO: El ranking de presidentes de América Latina que elabora mensualmente CB Global Data muestra una leve mejoría para Javier Milei, que sigue en las últimas posiciones.

Buenos Aires, 15 septiembre (NA) -- El presidente Javier Milei se posicionó en septiembre en el puesto 14 entre 18 mandatarios latinoamericanos, con un 35,5% de imagen positiva y un 60,6% de negativa, según el ranking mensual que elabora a nivel regional la consultora argentina CB Global Data.

El mandatario argentino experimentó una leve mejora respecto de agosto, cuando su valoración positiva había sido del 35,1%, lo que representa un aumento de 0,4 puntos porcentuales. A pesar de este incremento, se mantuvo en la parte baja de la tabla regional.

El estudio realizado en Argentina entre el 7 y el 11 de septiembre abarcó 4.060 casos y tuvo un margen de error de +/-1,5%. Un 3,9% de los consultados no respondió o no tenía una opinión sobre el Presidente.

El ranking regional de septiembre está liderado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien cuenta con un 69% de imagen positiva, seguida por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con 66,2%.

Sheinbaum logró así desplazar a Bukele del primer lugar: la mexicana había registrado un 66,5% de valoración positiva en agosto, mientras que el salvadoreño alcanzaba entonces el 68,7%.

En tercer lugar se encuentra el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, con 53,6%; el cuarto puesto corresponde a la mandataria de Perú, Keiko Fujimori, con 52,4%; y en quinto lugar se ubica el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, con 50,8%.

A continuación, Laura Fernández, de Costa Rica, se posiciona con un 49,7%; Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, tiene un 48,5%; Daniel Noboa, de Ecuador, cuenta con un 47,4%; Santiago Peña, de Paraguay, tiene un 45,5%; y Nasry Asfura, de Honduras, se sitúa con un 43,2%.

José Antonio Kast, de Chile, se encuentra en el puesto 11 con 42,9%; Rodrigo Paz, de Bolivia, en el 12 con 41,6%; y Yamandú Orsi, de Uruguay, en el 13 con 37,7%, justo por encima de Milei.

Por debajo del presidente argentino, solo se encuentran Daniel Ortega, de Nicaragua, con 33,9%; José Mulino, de Panamá, con 32,1%; Delcy Rodríguez, de Venezuela, con 28,8%; y Bernardo Arévalo, de Guatemala, quien cierra el ranking con apenas 28,2% de imagen positiva.

Según CB Global Data, el presidente que más mejoró en comparación con la medición anterior fue Abinader, con un aumento de 2,7 puntos porcentuales, mientras que el boliviano Paz sufrió la mayor caída, perdiendo 8,9 puntos.