Video: impactante golpe de una ciclista contra una valla en los Suramericanos

FOTO: El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 34.

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La ciclista uruguaya Mariana García sufrió un fuerte accidente este martes durante la final femenina de contrarreloj de ciclismo de ruta de los Juegos Suramericanos 2026, que se disputa en Rafaela.

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El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 34, donde García perdió el control de su bicicleta y chocó contra una de las vallas de contención ubicadas al costado del recorrido. El impacto generó preocupación entre los presentes y obligó a asistir a la deportista.

La prueba corresponde a la final femenina de contrarreloj individual de ciclismo de ruta. El accidente quedó registrado en video durante el desarrollo de la competencia.