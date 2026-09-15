Confirmación casi lista: rivales de la Selección argentina en la próxima fecha FIFA

FOTO: Scaloni definirá su futuro en la Selección argentina a fin de año.

Buenos Aires, 15 septiembre (NA) -- La Selección argentina ya tiene definido quiénes serán sus rivales en la próxima fecha FIFA, aunque todavía resta que se confirme un detalle para que se haga oficial.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la "Albiceleste" se enfrentará con Bolivia, Burkina Faso y Benín en la próxima ventana internacional.

El primero de estos encuentros sería el 30 de septiembre ante Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, mientras que los siguientes dos serían en el Estadio Monumental el 3 y el 6 de octubre frente a Burkina Faso y Benín, respectivamente.

El único detalle que resta para que se confirmen de manera oficial estos rivales es que los amistosos sean considerados por la FIFA como Clase A.

Esto se debe a que, en caso de ser reconocidos de esta manera, contarán para la suspensión que sufrieron Leandro Paredes, Nahuel Molina, Roberto Ayala y Thiago Almada, quienes se perderán 10, 8, 3 y un partido respectivamente.

Además, si bien no está confirmado, todo indica que en estos partidos se homenajeará al astro rosarino Lionel Messi, quien anunció su retiro de la Selección argentina el pasado 31 de agosto.

Estos partidos marcarán el regreso a la actividad para la Selección luego de la que fue su participación en el Mundial 2026, en el que cayó en la gran final 1-0 frente a España en el tiempo extra.

Luego de esta extensa fecha FIFA, el equipo nacional volverá a tener una ventana internacional entre el 9 y el 17 de noviembre, donde podría disputar otros dos encuentros.

Una vez finalizara aquella fecha FIFA, el técnico Lionel Scaloni definirá su futuro en el cargo.