El Tren Patagónico abre convocatoria laboral: oportunidades y requisitos para aspirantes

Buenos Aires, 15 de septiembre (NA) -- El Tren Patagónico ha lanzado una convocatoria para sumar nuevos profesionales a su equipo en las localidades de Cipolletti y Viedma, en la provincia de Río Negro. Esta iniciativa busca cubrir posiciones clave para el funcionamiento del servicio ferroviario.

Con el objetivo de fortalecer su estructura operativa y administrativa, la empresa estatal requiere candidatos que posean autonomía, capacidad de gestión y un mínimo de cinco años de experiencia comprobable en roles anteriores.

Asimismo, es fundamental que los postulantes tengan disponibilidad para realizar viajes dentro de la provincia de Río Negro, según información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas. La convocatoria permanecerá abierta hasta el viernes 18 de septiembre de 2026.

Oportunidades laborales en el Tren Patagónico

Las vacantes disponibles se distribuyen entre las localidades de Cipolletti y Viedma, enfocándose en perfiles profesionales y jerárquicos:

1. Profesional de Administración Senior: Ubicación en Cipolletti, destinado a contadores públicos o licenciados en Administración de Empresas. Se requiere experiencia en finanzas, control de procesos, seguimiento de facturación y manejo de normativa de gestión pública.

2. Referente de Recursos Humanos: También en Cipolletti, dirigido a graduados en Recursos Humanos o Relaciones Laborales con sólida trayectoria profesional. Este puesto exige experiencia en liquidación de haberes, armado de legajos, manejo de personal operativo y resolución de conflictos sindicales.

3. Área Comercial: En Cipolletti, se buscan perfiles jerárquicos enfocados en el desarrollo de nuevos servicios y ventas.

4. Profesional de Recursos Humanos: En Viedma, se requiere formación universitaria y dominio avanzado de convenios colectivos de trabajo, procesos disciplinarios, control de ausentismo y medicina laboral. Quien sea seleccionado deberá articular directamente con las gerencias de la compañía.

Cómo postularse

Los interesados que cumplan con los requisitos deben realizar su postulación de forma digital, enviando su Currículum Vitae actualizado a [email protected]. En el asunto del correo, es obligatorio indicar el perfil al que se postula y la localidad elegida, ya sea Cipolletti o Viedma. El plazo para enviar las postulaciones finalizará el viernes 18 de septiembre de 2026.